Tag 1 nach dem Aufstieg in die Super League: So lässt sich der FC Vaduz daheim feiern

Auch wenn der FC Vaduz nicht zum ersten Mal in die Fussball-Super-League aufsteigt: Ein solcher sportlicher Grosserfolg muss gebührend gefeiert werden. Das begann gleich nach dem Barrage-Rückspiel in Thun und ging am Tag danach im Liechtensteiner Hauptort Vaduz weiter.