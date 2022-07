Täuschung Achtung Betrug: Die Landespolizei Liechtenstein warnt vor falschen Polizisten Es ist ein den ersten Blick betrachtet ein glaubwürdiger Anruf der Polizei, der sich aber ganz schnell als Täuschung herausstellt. In Liechtenstein passieren seit neustem Betrügereien via Telefon.

In Liechtenstein sind wieder falsche Polizisten aktiv, um zu betrügen. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Die Landespolizei hat wieder Anzeigen erhalten über falsche Polizisten, die unter telefonischer Vortäuschung falscher Tatsachen versuchen, von den Angerufenen eilig Geldbeträge zu erhalten, beispielsweise indem sie behaupten, ein naher Verwandter habe einen Unfall erlitten, weshalb dringend ein grösserer Geldbetrag zu leisten sei.

Oder es wird behauptet, bei der angerufenen Person sei ein Einbruch geplant, man solle Wertsachen sicherheitshalber der Polizei übergeben, worauf eine Über­gabe an die falschen Polizisten stattfinden soll.

Kantonspolizei St.Gallen, KAPO SG, Symbolbild, Raphael Rohner

Personen, die derartige oder ähnliche Telefonate erhalten, wird geraten, sich auf keinen Fall in Diskussionen einzulassen oder gar Geld zu beheben, sondern diese Telefonate der Polizei zu melden.

Generell gelten in diesen Fällen folgende Sicherheitshinweise: Dubiose Telefonate sofort beenden. Am Telefon keine Auskunft über Bargeld oder dergleichen geben. Misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon als Polizisten ausgeben. Diese wird sich niemals am Telefon nach Bargeld, Gold­barren oder dergleichen erkundigen. Nach einem Anruf mit Geldforderungen sofort Rücksprache mit Familienangehörigen oder Vertrauenspersonen halten. Sich niemals zu Geldabhebungen drängen lassen. Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. (pd)