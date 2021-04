Synchronschwimmen Meisterliche Artistik: Buchser holen vier Titel An den Schweizer Meisterschaften überzeugte der SC Flös Buchs mit Medaillengewinnen und Topplatzierungen.

Das Team Jugend 1 des SC Flös, mit Angelique Camenisch, Jessica Jütz, Noemi Büchel, Coach Susanna de Angelis, Leila Marxer, Ladina Lippuner, Jael Hollenstein (von links) sicherte sich in Kloten souverän den Schweizer-Meister-Titel. Bild: PD

(mw) Das Junioren-Elite-Team (Jugend 1) des Schwimmclubs Flös Buchs nahm kürzlich an den 49. Schweizer Meisterschaften im Artistic Swimming in Kloten teil. Dies war der erste live ausgetragene Wettkampf für die Athletinnen seit dem Sommer 2019. Trotz dieser langen Pause brillierten die Flöserinnen und erbrachten Topleistungen.

Allen voran das Olympia-Duett Vivienne Koch und Joelle Peschl: Die beiden Profi-Athletinnen wurden mit persönlichen Bestnoten im Duett Free sowie Technical ausgezeichnet und Schweizer Meister in beiden Disziplinen.

Noemi Peschl und Ladina Lippuner massen sich mit ihren Konkurrentinnen im freien und technischen Solo. Im technischen Solo wurde Peschl in der Elite-Kategorie mit dem Meistertitel ausgezeichnet. Ihre originelle Choreografie überzeugte die Richter und so gelang ihr der Sieg ebenso in der freien Kür. Ladina Lippuner erkämpfte sich bei den Junioren Bronze. In der freien Kür der Elite-Kategorie schwamm sie auf Platz vier.

Erfolge trotz schwieriger Trainingsumstände

Aufgrund der Coronapandemie hatten es die Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Flös schwer, Trainingsmöglichkeiten zu finden. Das Team Jugend 1 war zusätzlich im Dezember und Januar durch die Grenze Schweiz-Liechtenstein daran gehindert, als komplettes Team zu trainieren. Dank ihrer Trainerin Susanna de Angelis konnten sie Lösungen finden und ab Februar wieder gemeinsam – zumindest mit reduzierten Stunden – trainieren.

Die Athletinnen sowie die Trainerin trainierten den Umständen entsprechend zielstrebig und ambitioniert weiter und waren in der Lage, sich gut auf die Schweizer Meisterschaften vorzubereiten.

Im Team Technical Wettkampf liessen die Flöser Juniorinnen Noemi Büchel, Leila Marxer, Jael Hollenstein, Angelique Camenisch, Ladina Lippuner und Jessica Jütz ihre Konkurrenz weit hinter sich und sicherten sich den ersten Platz. Sie zeigten eine starke, sauber ausgearbeitete Kür.

Athletinnen aus dem WM-Team überholt

Jessica Jütz und Ladina Lippuner erbrachten eine glänzende Leistung im Duett Technical. Sie ergatterten den überraschenden zweiten Rang. Beide Athletinnen sind Mitglieder des Junioren-Nationalkaders, welches die Schweiz an den Europameisterschaften im Juni vertreten wird. Mit ihrer ausgezeichneten Leistung im technischen Duett überholten sie sogar Athletinnen aus dem WM-Team. Ein riesiger Erfolg für die jungen Schwimmerinnen.

Für die grossartigen Flöser Erfolge zeichnen Susanna de Angelis und Chiara Carmignato verantwortlich. Die beiden italienischen Trainerinnen haben ihre Athletinnen trotz widriger Umstände gut auf diese Wettkämpfe vorbereitet, mit Flexibilität und Kreativität geglänzt und keine Mühe gescheut, alternative Trainingsmöglichkeiten zu suchen.