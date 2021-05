Synchronschwimmen Erfolgreiche Swiss Youth Competition: Gold für die Flöserinnen in der Kategorie U18 Die Buchser Synchronschwimmerinnen glänzten am Swiss Youth Competition mit starken Leistungen im Teambewerb aber auch als Solistinnen und im Duett.

Das Team Jugend 1 des SC Flös Buchs: Noemi Büchel, Leila Marxer, Susanna De Angelis, Jessica Jütz, Nadina Klauser (oben von links), Angelique Camenisch, Jael Hollenstein sowie Ladina Lippuner (unten von links). Bild: PD

(jü) Kürzlich nahmen die Teams Jugend 1 und 2 des SC Flös Buchs am Swiss Youth Competition in Sursee teil. Über drei Tage verteilt massen sich die 15 jungen Athletinnen in diversen Disziplinen und erzielten Glanzleistungen.

In der Team-Technical-U18-Disziplin brillierte das Team Jugend 1 der Flösserinnen und ergatterten sich den grandiosen ersten Platz vor Team Genève und Morges-Natation. Die Buchserinnen liessen ihre Konkurrenz dank ihrer starken Choreografie hinter sich – eine wohlverdiente Goldmedaille.

Bei der U15-Kategorie dominierte Angelique Camenisch im Pflichtwettkampf und beanspruchte den ersten Platz für sich. Mit viel Abstand zur Konkurrenz ragte sie aus den insgesamt 87 Teilnehmern heraus. Ihre Teamkollegin Jael Hollenstein folgte auf Rang elf. Im Solo U15 überzeugte Camenisch abermals und gewann die Goldmedaille. Hollenstein wurde Siebte. Die beiden Talente massen sich ebenfalls im Duett U15 mit den anderen und erreichten den ausgezeichneten zweiten Rang.

Liechtensteinerinnen dürfen an EM und WM

Die Jugend-2-Schwimmerinnen Carla Jäger und Rebecca Jütz zeigten zum ersten Mal ihre neue Duett-Choreografie und beendeten den Wettkampf auf Platz 15. Im technischen sowie im freien Solo glänzte Ladina Lippuner und gewann in beiden Disziplinen die Silbermedaille in der Kategorie U18. Leila Marxer erreichte im technischen Solo Rang sechs. Beide Athletinnen zeigten starke Resultate.

Auch im technischen Duett U18 erbrachten Ladina Lippuner und Jessica Jütz eine herausragende Leistung. Die beiden Athletinnen, welche Teil der Junioren-Nationalmannschaft sind, gewannen die Bronzemedaille. Noemi Büchel und Leila Marxer erreichten den beachtenswerten fünften Rang. Sie werden zusammen mit Nadina Klauser, Liechtenstein, an den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften der Junioren repräsentieren. Im Duett Free endeten Lippuner und Jütz mit ihrer ausserordentlich originellen Kür auf dem fünften Rang.

Das Team Jugend 2 des SC Flös Buchs: Hanna Covic, Rebecca Jütz, Carla Jäger, Yael Lehner (oben von links), Luca Nagypál, Gréta Kovács, Melania Capozzi und Aurora Notaro (unten von links). Bild: PD

Im Teamwettkampf U15 erbrachte das Team Jugend 2 eine lobenswerte Leistung und platzierten sich auf Rang fünf.

Die hochgesteckten Ziele wurden erreicht

«Ich bin sehr zufrieden mit unseren Resultaten», urteilt Susanna De Angelis, Trainerin Jugend 1. «Ladina Lippuner ist auf gutem Weg, sich als Solistin für die Schweiz an den Junioren-Europameisterschaften zu qualifizieren und Angelique Camenisch hat den ersten Teil ihrer Solo-Selektion für den Comen-Mediterranean-Cup (U15) für sich entschieden. Jedoch haben alle meine Schwimmerinnen gemeinsam ihre hochgesteckten Ziele erreicht.»

Alles in allem erbrachte der SC Flös starke Resultate über den gesamten Wettkampf hinweg. Dies ist den Trainerinnen Susanna De Angelis und Chiara Carmignato zu verdanken, da sie ihre Teams mit Trainings hoher Qualität auf dieses Wochenende vorbereitet haben.