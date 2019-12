Swissultra-Präsident Jeff Lüscher: «Das Vertrauen in Buchs ist gross» Nach vier reibungslosen und hochstehenden Swissultra-Durchführungen gibt es die Belohnung: WM-Rennen.

Nächsten Sommer werden im Ziel des Swissultra-Triathlons in Buchs nicht nur für Weltrekordler Feuerwerke gezündet, sondern auch für die Weltmeister. Bild: Robert Kucera

Unmittelbar nach der Siegerehrung des vierten Swiss-

ultra in Buchs wurde bereits in die Zukunft geblickt und die vier Rennen Deca Continuous, Deca one per day (beide zehnfache Ironmans), Quintuple Continuous und Quintuple one per day (beide fünffache Ironmans) vorgestellt. Zwei Monate später gab es gleich mal ein Upgrade: Der Deca Continuous wird vom 12. bis 27. August als Weltmeisterschaftsrennen durchgeführt.

«Cool, dass wir den Zuschlag erhalten haben», äussert sich der OK-Präsident von Swissultra Buchs, Jeff Lüscher. «Wir freuen uns mega auf dieses spezielle Ereignis.» Als man beim Weltverband IUTA (International Ultra Triathlon Association) angefragt hat, ob man eine WM austragen könne, wurde dem Veranstalter sogleich die Tür weit geöffnet. «Wir haben ein gutes Verhältnis zur IUTA. Die viermalige Durchführung des Swissultras war von grossem Vorteil», weiss Lüscher.

Ein kleiner Ort mutiert zum sportlichen Schwergewicht

Doch der Präsident weist darauf hin, dass ganz am Anfang noch ein anderer Kandidat auf der WM-Liste stand. Dieser zog sich aber früh wieder zurück. Wäre dem nicht so gewesen, gäbe es keine WM in Buchs. Denn der Swissultra pflegt ebenso ein gutes Verhältnis zu anderen mehrtägigen Triathlon-Veranstaltern. Eine Kampfwahl um die WM hätte es folglich nicht gegeben. «Denn wir kannibalisieren nicht einen anderen Anlass», betont der OK-Präsident.

Dass das kleine Buchs einen so grossen Anlass erhält, ist gar nicht so abwegig: «Buchs ist zwar als Ort klein», so Lüscher. «Doch in der Szene kennt man uns gut, Buchs ist im Ultratriathlon ein grosser Begriff.» Dafür gesorgt hat das Lob der teilnehmenden Athleten, aber auch die Tatsache, dass die Organisatoren von Beginn weg die IUTA-Regeln eingehalten haben und den Anlass stets im Sinne des Weltverbands durchgeführt hat. «Das Vertrauen in Buchs ist gross», sagt Lüscher mit Stolz in der Stimme. Dabei schadet es dem Swissultra Buchs nicht, dass der IUTA-Präsident Mark Hohe-Dorst aus erster Quelle weiss, wie gut im Werdenberg gearbeitet wird. Denn der Deutsche war 2016 bis 2018 dreimal Teilnehmer des Swissultra und wird persönlich am WM-Rennen teilzunehmen.

Veranstalter wird überhäuft mit Anmeldungen

Die Idee des WM-Rennens entstand bei der Überlegung, was man zum Fünf-Jahr-Jubiläum des Anlasses Spezielles präsentieren könne. Dass über diese Distanz seit mehr als einem Jahrzehnt kein Weltmeister mehr gekürt wurde, macht den Swissultra Buchs zusätzlich zu einem echten Highlight im Wettkampfkalender. Dass man mit dieser Idee ins Schwarze getroffen hat, untermauern die Anmeldezahlen: Innert zwei Wochen nach der Bekanntgabe auf der Homepage meldeten sich rund 40 Athleten an. «Die sind definitiv ‹giggerig› darauf, diesen Anlass zu bestreiten», freut sich OK-Präsident Jeff Lüscher über die Resonanz aus der Ultratriathlon-Familie.

Ein Kompliment an die Adresse des Veranstalters ist auch die stolze Anzahl Interessierter, die bereits mehrmals in Buchs an den Start gingen. Für sie wird die Weltmeisterschaft im Deca Continuous (38 Kilometer Schwimmen, 1800 Kilometer Radfahren und 422 Kilometer Laufen) zum Heimrennen, denn sie kennen die Strecke aber auch das Umfeld bereits in- und auswendig. Ein Höhepunkt wird der Swissultra auch für die Helfer aus der Region. «Immer mehr begeistern sich für diesen Wettkampf – als Helfer oder Zuschauer. Nach und nach verliebt man sich in diesen Wettkampf.»