SWISS BIKE CUP Drei Weltmeisterinnen und die Olympiadritte Linda Indergand sind in Schaan angesagt Der Swiss Bike Cup ist nach dem Weltcup die renommierteste Rennserie in der Sportart Mountainbike und deshalb immer stark besetzt. Am Wochenende, 2./3. Oktober, kommt es in Schaan zum Saisonfinale.

Die Sennwalderin Nicole Göldi, Weltmeisterin mit dem E-Mountainbike. Bild: Merlin Muth

Auf der Teilnehmerinnenliste für die Mountainbikerennen im Swiss Bike Cup in Schaan steht auch der Name der Olympiadritten Linda Indergand. Die Urnerin gewann auch schon EM-Medaillen und ist eine der besten Trainingskolleginnen von Olympiasiegerin Jolanda Neff.

Im Kampf um den Sieg wird es Indergand wohl mit einer Weltmeisterin zu tun bekommen. Alessandra Keller gewann 2018 auf der Lenzerheide die U23-WM vor der aktuellen Olympiazweiten Sina Frei. 2013 war Keller Juniorenweltmeisterin. Den selben Titel holte Jacqueline Schneebeli 2019. Im gleichen Jahr wurde die Zugerin, die ebenfalls in Schaan startet, auch Europameisterin bei den Juniorinnen.

Ein WM-Titel steht auch bei Lokalmatadorin Nicole Göldi im Palmares. Im Val di Sole gewann sie im August Gold mit dem E-Mountainbike - bei ihrem allerersten Renneinsatz auf einem mit Strom angetriebenen Velo. Göldi stammt aus Sennwald und besuchte die Sportschule Liechtenstein, die sie mit der Matura abschloss.

Auch ausländische Fahrerinnen sind dabei. Zum Beispiel die Österreicherin Elisabeth Osl, die schon WM-Fünfte war und im Weltcup mehrere Podestplätze ergatterte.

Im Rennen der Männer ist der Thaler Thomas Litscher, WM-Dritter 2017 und ehemaliger Junioren- und U23-Weltmeister, angesagt.

Wie gross die Bedeutung des Swiss Bike Cups ist, verdeutlicht ein Blick in die Rangliste des ersten Rennens in dieser Saison. Anfang Mai in Leukerbad setzte sich Thomas Pidcock durch. Der Brite wurde in Tokio auch Olympiasieger.