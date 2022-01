Buchs SVP will mit Antrag «Buchs aktuell» retten Die SVP Buchs strebt Nachbesserung im Budget an. Dazu hat sie einen Antrag zuhanden der ausserordentlichen Bürgerversammlung gestellt.

Die Stadt will eine von drei Ausgaben streichen.

«Die SVP Buchs anerkennt die Sparbemühungen im revidierten Budget 2022 der Stadt Buchs», schreibt die Ortspartei in einer Medienmitteilung. Anstatt einer Erhöhung der Sitzungsgelder für Stadtrat und Kommissionen will die Ortspartei, dass die Stadt weiterhin drei statt zwei Ausgaben von «Buchs aktuell» herausgibt. «Dafür stellt die SVP an der Bürgerversammlung einen Antrag. Die Gesamtsumme des Budgets bleibt praktisch unverändert», hält die SVP Buchs fest. Der Antrag der Ortspartei liegt dem Stadtrat bereits vor.

Die Stadt Buchs hat den an der letzten Bürgerversammlung gefassten Sparauftrag aus Sicht der Lokalpartei gut und fristgerecht umgesetzt. Die SVP Buchs zeigt sich grundsätzlich mit dem revidierten Budget einverstanden. Einzig bei der Erhöhung der Sitzungsgelder und der gestrichenen dritten Ausgabe von «Buchs aktuell» hält die Ortspartei dagegen.

«Behördenkommunikation ist wichtig»

Die SVP Buchs wird den Antrag stellen, die Erhöhung der Sitzungsgelder für Stadtrat und Kommissionen zu streichen. Dafür sollen weiterhin drei statt nur zwei Ausgaben von «Buchs aktuell» erscheinen.

In der Detailaufstellung des Budgets ist zu entnehmen, dass die angestrebten Erhöhungen der Sitzungsgelder 30400 Franken betragen. Dieses Geld soll für die dritte Ausgabe «Buchs aktuell», welche 25800 Franken kostet, eingesetzt werden.

«Buchs aktuell» ist aus Sicht der SVP Buchs ein wichtiges Kommunikationsmedium der Stadt Buchs, welches für die Behördenkommunikation essenziell sei. «Das Stadtmagazin ist Ausdruck davon, wie die Stadt ihrer Verpflichtung nachkommt, aktiv über Vorgänge und Projekte zu informieren. Dadurch wird ein Stück weit Transparenz hergestellt und somit Vertrauen geschaffen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Kritik am «fehlenden Gespür des Stadtrates»

Eine Reduktion um eine Ausgabe habe auch eine Reduktion der publizierten Informationen zur Folge. Eine Schwächung dieses Kommunikationsmittels erachtet die SVP Buchs daher als nicht zielführend. Gerade wenn durch Einsparungen Leistungseinbrüche erfolgen, sei eine ständige Kommunikation erforderlich. Zumal die Mittel vorhanden seien, bloss anders verteilt werden müssen.

Die SVP Buchs kritisiert das «fehlende Gespür des Stadtrates, sich selbst und den Kommissionen die Sitzungsgelder zu erhöhen». Dies, obwohl den Stadtangestellten die Weiterbildungen und Mitarbeiteranlässe gestrichen wurden.

Die SVP Buchs erkennt zwar, dass die Sitzungsgelder nicht überrissen sind. Nichtsdestotrotz spreche die Ausgangslage, in welcher die Sparmassnahmen unweigerlich Leistungsrückgänge zur Folge haben, gegen eine Lohnerhöhung, so die SVP Buchs in ihrer Medienmitteilung abschliessend. (wo/pd)