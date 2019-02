Susanne Schulz ist neue Präsidentin des Gewerbe- und Industrievereins Gams An der Generalversammlung des Gewerbe- und Industrievereins (GIV) verabschiedete sich am Mittwochabend der seit zwölf Jahren amtierende Präsident Andi Müller aus dem Vorstand. Hansruedi Rohrer

Ein strahlender Vorstand: GIV-Präsident Andi Müller (links) übergibt sein Amt Susanne Schulz, neu in den Vorstand ist Gion Capeder gewählt (Dritter von links), und wiedergewählt sind Lorenz Dürr, Philipp Schöb, Simon Stöckli. (Bild: Hansruedi Rohrer)

30 Stimmberechtigte und einige Gäste besuchten am Mittwochabend die Generalversammlung des GIV Gams im Restaurant Schäfli. Zu Beginn informierte Wiga-Verwaltungsratspräsident Hansjörg Lutzi über die turbulente Vorgeschichte zur «neuen» Wiga und die Probleme, die es zu bewältigen galt. Und Leone Ming von der Messeleitung erwähnte in einigen Punkten den Auftritt dieser Wiga, wie das Rahmenprogramm, die neue Website oder die Sonderschau. Man sei auch sehr aktiv in der Kommunikation.

Auf die Versammlung hin sind vier Firmen dem GIV beigetreten, und zu verzeichnen ist ein Austritt. Der Mitgliederbestand beträgt 67 Firmen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 1068 Franken ab; für 2019 wird ein budgetierter Verlust von knapp 3400 Franken notiert. Die Mitglieder gewährten – wie auch jene der anderen Gewerbevereine – der Werdenberger Wirtschaftsorganisation WWO ein zinsloses Darlehen von 10000 Franken als Kostenanteil an der Wiga Messe AG. Deswegen erfuhr der Mitgliederbeitrag nur für das laufende Jahr einstimmig eine einmalige Erhöhung von 50 Franken, das heisst von bisher 75 auf 125 Franken.

Ruhiges Vereinsjahr bis zu den Wiga-Turbulenzen

Nach zwölf Jahren als Präsident des GIV Gams war die Versammlung für Andi Müller sein letzter Anlass im Vorstand. Es sei nun für den Verein gut, frischen Wind in die Leitung zu erhalten, sagte er. «Ich habe die Arbeit für unser Gewerbe als abwechslungsreich und interessant empfunden und immer gerne gemacht. Ich bin überzeugt, dass unser Verein eine wichtige Plattform für das örtliche Gewerbe ist und der persönliche Kontakt und die Vernetzung untereinander immer wichtiger werden. Diese persönlichen Beziehungen untereinander schaffen das notwendige Vertrauen für faires Wirtschaften.» Der Präsident blickte in seinem Bericht auch auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Nach der GV im April 2018 sei man in ein ruhiges Vereinsjahr gestartet – bis zu den Wiga-Turbulenzen und den Umständen und Meldungen, welche für Unruhe sorgten. Doch nun finde die Messe mit dem Werdenberger Gewerbe in gewohnter Form statt, deshalb würden auch beim GIV Gams die Vorbereitungen für den Gemeinschaftsstand wieder auf Hochtouren laufen. Der Gewerbe- und Industrieverein Gams feierte 2018 das 35-Jahr-Jubiläum. Zeitgleich mit dem Dorffest öffneten deshalb 27 Mitgliedfirmen am 11. August ihre Türen. Da hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, die Betriebe «von innen» zu besichtigen und mehr über das einheimische Gewerbe zu erfahren.

Neue Präsidentin mit Applaus gewählt

Susanne Schulz übernimmt neu das Präsidium des GIV Gams, deshalb trat sie als OK-Präsidentin des Gamser Wiga-Gemeinschaftsstandes zurück. Eine motivierte Nachfolge wird da noch gesucht. Neu in den Vorstand des GIV konnte auch Gion Capeder gewonnen werden, während Lorenz Dürr, Philipp Schöb und Simon Stöckli wiedergewählt wurden. Als langjähriges Vorstandsmitglied möchte Susanne Schulz nun an der Spitze des Vereins die Arbeit als Präsidentin weiterhin im gleichen Sinn erledigen. «Und ich habe stets ein offenes Ohr für Anliegen, Wünsche oder Sorgen von Mitgliedern», meinte sie.

WWO-Präsident Päuli Kohler überreichte dem zurücktretenden Präsidenten Andi Müller für seine Arbeit im Verein und für die Unterstützung der «neuen» Wiga ein verdientes Präsent. Zur Kenntnis genommen wurde auch die Verabschiedung des anwesenden Gastes Rolf Domenig als Präsident des Gewerbevereins Sennwald.