Strommangel Buchs passt Energiesparmassnahmen wieder an Der Stadtrat Buchs hat die seit November letzten Jahres geltenden Energiesparmassnahmen zur Vermeidung einer Strommangellage evaluiert und an die aktuelle Situation angepasst.

Symbolbild:

Jakob Ineichen

«Die erreichten Einsparungen waren zum Teil beachtlich», schreibt der Stadtrat Buchs in einer Mitteilung vom Freitag, 28. April. Insbesondere die Heizungsoptimierungen in den Schulbauten und die Reduktion der Wassertemperatur im Hallenbad sowie der Raumtemperatur im Rathaus und in den Schulbauten haben grosse Effekte gezeigt.

Indes werden die meisten Massnahmen wieder aufgehoben. Dazu gehören auch die Temperaturreduktion im Nichtschwimmerbecken im Hallenbad sowie das Nutzungsverbot für Kleingeräte wie Wasserkocher und Kaffeemaschinen im Rathaus. «Die Reduktion der Raumtemperatur bleibt bestehen, ist aber bedingt durch die Jahreszeiten weniger spürbar.»

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung rechnet mit einer erneuten Verschärfung der Lage im nächsten Winter. Um dafür vorbereitet zu sein, bleibt die Arbeitsgruppe Strommangellage bestehen. (red)