Stiftung schlägt ein «Road Pricing» auf Liechtensteiner Strassen vor – gegen Staus in Stosszeiten Fahren soll im Fürstentum Liechtenstein künftig seinen Preis haben. In den Stosszeiten morgens und abends soll für alle Autos, auch für den Pendlerverkehr, eine Abgabe pro gefahrenen Kilometer erhoben werden. Die Stiftung Zukunft.li hat ein Modell dafür präsentiert.

Das «Road Pricing» soll auch für die Arbeitspendler aus der Region Werdenberg gelten, die mit dem Auto zum Arbeitsplatz in Liechtenstein fahren. Bild: Heini Schwendener

Die Stauzeiten, vor allem an den Grenzübergängen und neuralgischen Verkehrspunkten in Liechtenstein, nehmen weiter zu. Hier will die Stiftung Zukunft.li mit ihrem «Road Pricing»-Modell eine Verbesserung erreichen.

Sie hat es am Freitag in Ruggell vorgestellt. Mit einem Satz von 40 Rappen pro Kilometer, der in Verkehrsspitzenzeiten auf Strassen im Fürstentum Liechtenstein gefahren wird, will die Stiftung mehrere Ziele erreichen.

GPS-Box ist für Kilometererhebung vorgesehen

Mit der Abgabe, die für alle regelmässig in Liechtenstein verkehrenden in- und ausländischen Fahrzeuge zu entrichten wäre, soll eine Reduktion des Verkehrsvolumens erreicht und damit das Staurisiko vermindert werden. Mit dem «Road Pricing» sollen auch Verschiebungen zum öffentlichen Verkehr und zum Langsamverkehr erreicht werden. Im Gegenzug zur Abgabe soll für Liechtensteiner Fahrzeugbesitzer die Motorfahrzeugsteuer entfallen.

Mit einer GPS-Box im Fahrzeug würden die in Spitzenzeiten gefahrenen Kilometer erfasst und in einem bestimmten Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt, lautet der Vorschlag.

Abgabe wäre auch für Zupendler obligatorisch

Die Stiftung Zukunft.li rechnet damit, dass ihr Modell geschätzte Bruttoerträge von rund 16,6 Millionen Franken bringen würde. 13,5 Millionen würden von in Liechtenstein wohnhaften Fahrzeughaltern entrichtet, 5,1 Millionen von solchen, die aus dem Ausland einreisen. Die Einnahmen aus dem grenzüberschreitenden Pendlerverkehr in Liechtenstein sollen verpflichtend in die Verbesserung des grenzüberschreitenden Verkehrs investiert werden müssen.

Die von der Stiftung geschätzten Bruttoeinnahmen aus dem «Road Pricing» würden die heutigen Erträge aus der Motorfahrzeugsteuer in Liechtenstein (13,5 Millionen) um gut drei Millionen übertreffen. Personenwagen aus dem Ausland, die nicht regelmässig in Liechtenstein verkehren, könnten ihre Abgabe für Fahrten in Verkehrsspitzenzeiten durch eine Smartphone-App leisten.

Verkehrskollaps in Spitzenzeiten vermeiden

Als «Notlösung» für Transitfahrten sieht das Modell eine Tagesvignette vor, die zum Beispiel an Automaten an den Grenzübergängen bezogen werden könnte. Mittelfristig sei statt einer Tagesvignette eine technische Lösung für die Erfassung der Transitfahrten anzustreben.

Projektleiter Peter Beck ist überzeugt, dass es ohne Massnahmen, wie sie das Modell vorschlägt, auf Liechtensteins Strassen in den Spitzenzeiten eng wird und der Verkehrskollaps in diesen Stunden (von 7 bis 9 und von 16 bis 18 Uhr) immer drohender wird. Er hofft deshalb, dass Regierung und Landtag das «Road Pricing» unabhängig von den Nachbarländern einführen werden.

Rechtliche Aspekte wurden abgeklärt

Um Politik und Bevölkerung vom Modell zu überzeugen, hat die Stiftung in ihrer Publikation auch die Auswirkungen auf Umwelt, Finanzen und Wirtschaft aufgezeigt. Rechtlich stehe einem «Road Pricing» nicht im Weg: «Das vorgeschlagene System ist diskriminierungsfrei und EU- sowie DSGVO-konform», wurde betont.