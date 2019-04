Buchs: Stellenbörsen-Tag der NTB mit Rekordbeteiligung So viele Aussteller gab es noch nie: 75 Firmen, (62 aus der Schweiz, sieben aus Österreich und sechs aus Liechtenstein) präsentierten am Mittwoch an der Interstaatlichen Hochschule für Technik NTB ihre Stellen- und Karriereangebote.

Geballte Frauenpower am Stellenbörsentag der Hochschule NTB, hier am Stand der Swissoptics.(Bilder: PD)

(pd) Die Firmen umwerben damit primär die über 90 Studierenden, welche im Herbst dieses Jahres an der NTB ihr Bachelordiplom in Systemtechnik erhalten werden.

Der Stellenbörsentag fand bereits zum 21. Mal statt. Über die Jahre wurde er stetig den Bedürfnissen sowohl der Studierenden des Ingenieurstudiums Systemtechnik wie auch der Aussteller angepasst. Die Veranstaltung geniesst denn auch einen buchstäblich hohen Stellenwert: Viele der Aussteller sind von Anfang an dabei, beispielsweise die Firmen Helbling Technik AG, Leica Geosystems und Oerlikon Balzers Coating bereits zum 21. Mal.

Der Andrang war gross und förderte den Austausch.

Für die Firma Leica Geosystems äussert sich Marco Landert, angesprochen auf seine Erwartungen: «Ich freue mich auf die persönlichen Gespräche mit den zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure. Für mich steht dabei weniger das Besetzen von offenen Stellen im Vordergrund, sondern das Knüpfen von interessanten Kontakten».

Dankbares Start-Up-Unternehmen

Die Firma This AG ist eine von 15 Firmen, welche sich am Stellenbörsentag das erste Mal präsentieren. Standbetreuer Raphael Hardegger ist selbst ein Absolvent des Ingenieurstudiums Systemtechnik. Er erinnert sich, dass auch er im Studium den Stellenbörsentag sehr geschätzt hat. Er habe in kurzer Zeit einen guten Einblick in die Wirtschafts- und Innovationskraft des Rheintals bekommen. Und weiter ergänzt er: «Diese Möglichkeit möchten wir auch den diesjährigen Absolventen bieten. Wir danken der NTB, dass Sie auch unserem Start-Up – trotz grosser Nachfrage – einen Platz bietet».