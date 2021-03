Buchs Stattliche Sumpfeiche im Neuhof-Innenhof gepflanzt Der Neuhof in der Stadt Buchs verwirklicht publikumsfreundliche Erneuerungen. Für die Beteiligten ist dies eine Herzenssache.

Die Sumpfeiche wird mit einem grossen Kran in den Innenhof des Neuhofs in Buchs gehoben und dort sorgfältig eingesetzt. Bild: Hansruedi Rohrer

Buchs Im Neuhof finden derzeit umfangreiche Umbauarbeiten statt, die nach Abschluss einen bedeutenden gesellschaftlichen Aspekt erreichen werden. Dazu wurde in der laufenden Woche im neu geschaffenen Innenhof ein in der Gegend eher selten anzutreffender Baum eingepflanzt, nämlich eine Sumpfeiche. Auch aussergewöhnlich ist sein Alter: Der stattliche Baum ist über 50-jährig. Dass ein Baum in solchem Alter noch an einem anderen Ort gesetzt und weiter gedeihen kann, ist dabei eine weitere Geschichte.

Eiche kommt aus einer Baumschule

Die 16 Meter hohe Sumpfeiche stammt aus einer Baumschule, in welcher die Pflanze mit dem grossen Wurzelballen so gepflegt und trainiert wurde– unter anderem mit einer Versetzung alle fünf Jahre –, damit der Baum in seinem Alter noch gezügelt werden kann. Jetzt bleibt er aber definitiv im Neuhof-Innenhof, wird weiter gedeihen und schon bald sein schönes Blätterwerk zeigen.

Eine weitere Besonderheit der Sumpfeiche ist auch, dass sie mit ihren wachsenden Wurzeln keine Leitungen oder Schächte beschädigt, sondern diese umgeht. In den Blättern kann der Baum bis zu 300 Liter Wasser speichern.

Projekt Neuhof ist eine Herzensangelegenheit

Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit, sagt Markus Gantenbein vom Neuhof. Er und seine Frau Barbara dürfen jetzt seit zehn Jahren «dazu schauen und zum rechten sehen». Für den Neuhof wurde ein Masterplan mit Liegenschaftsentwicklung innerhalb eines Gesamtprogramms erstellt. Ziel ist, junge und alte Menschen zu verbinden. Markus Gantenbein erklärt:

«Auf dieser Parzelle soll damit ein Kleinquartier entstehen mit durchlässigen, rollstuhlgängigen Wegen ohne Stufen.»

Im Areal sind sechs Begegnungsplätze geplant. Diese werden von der Schingasse im Westen bis hinunter zum Altersheim im Norden/Osten verbunden. Im Rahmen dieser Entwicklung würden Schritt für Schritt Bauprojekte verwirklicht.

Als Erstes erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 die Erschaffung von Therapie- und Büroräumen sowie Aufstockungen aus den einstigen Lagerräumen. Nun stehen die weiteren Erneuerungen an: Eine ganze Etage mit 600 Quadratmetern wurde bereits zur «Frauen-Power-Zone» definiert. Hier sind vierzehn Räume entstanden, in welchen aus Frauenhand von Wellness bis Medizin verschiedene Dienstleistungen angeboten werden. Im Erdgeschoss des neuen Projekts entsteht mit einem Raum für Tontöpferfrauen sowie einem grossen Restaurant eine weitere Erlebniszone. Ausserdem entsteht eine Passage als freier Durchgang von der Wiedenstrasse her. Er führt direkt zum erwähnten Innenhof (als Platz zwei im Masterplan) mit der Sumpfeiche.

Der Innenhof ist 450 Quadratmeter gross, besitzt Sandsteinelemente und Sitzgelegenheiten und soll als Begegnungsplatz mit Aufenthalts- und Konsumationsgelegenheit dienen. Mittendrin steht dominant der Baum und wird bald sein schattenspendendes Blätterwerk ausbreiten.

450 Quadratmeter Innenhof als Begegnungszentrum

Im neuen Innenhof wird auch eine bediente Restaurantterrasse eröffnet. Markus Gantenbein erklärt:

«Dieser Innenhof soll eigentlich ein Begegnungszentrum bilden für alle Leute, welche durch den Neuhof gehen und in diesem kleinen Quartier verweilen möchten.»

Hier könne man sich aber auch einfach gemütlich treffen, ein Buch lesen oder miteinander plaudern. Willkommen seien natürlich auch alte Menschen aus der Quartiernachbarschaft und des Altersheims. Der Innenhof konnte durch Abbruch verschiedener älterer verschachtelter Gebäudeteile und Leitungsanlagen sowie der Sanierung des Bodenareals entstehen.