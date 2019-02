Statistik sagt nichts über Qualität der Integrationsmassnahmen Die Gemeindepräsidenten der Region erläutern gegenüber dem W&O, wie sie die Integrationspauschale des Kantons letztes Jahr genutzt haben und weshalb sie diese vollständig ausgenutzt haben oder eben nicht. Katharina Rutz

Das meiste Geld wird für Deutschkurse ausgegeben, hier als Beispiel der Kurs der Quartierschule in Buchs. (Bild: Katharina Rutz (Buchs, 24. August 2017))

Die Stadt Buchs erhält von den regionalen Gemeinden den höchsten Betrag für Integrationsmassnahmen rückvergütet. Von den rund 188000 Franken hat die Stadt mit knapp 120000 Franken 63 Prozent der Gelder zurückgefordert. Im vergangenen Jahr betreute das Sozialamt der Stadt Buchs 43 erwachsene Personen, welche anspruchsberechtigt für die Refinanzierung von Integrationsmassnahmen durch Bundesgelder waren. Davon waren elf Personen teilweise erwerbstätig oder in einer Lehre. «Für diese Gruppe fielen geringe refinanzierbare Kosten an», erklärt Stadtschreiber Markus Kaufmann. Bei acht Personen handelt es sich um Frauen, welche im Jahr 2018 aufgrund der häuslichen Bindung nicht an Integrationsmassnahmen teilnehmen konnten. Zwei Personen sind bereits über 70 Jahre alt und nicht mehr beruflich integrierbar. So verblieben 22 Personen, für welche das Sozialamt Buchs Integrationsmassnahmen wie Deutschkurse, Schulunterricht, Arbeitsintegrationsprogramme sowie Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt organisierte.

«In diesem Sinne wurde das Maximum an Integrationsmassnahmen für die uns zugeteilten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen ausgeschöpft», so Markus Kaufmann.

In diesem Jahr hat das Sozialamt Buchs bis Ende Januar bereits mit 40000 Franken refinanzierbare Integrationsmassnahmen geleistet. «In diesem Sinne gehen wir davon aus, dass wir im Jahr 2019 das Beitragsmaximum ausschöpfen werden.» Die Stadt Buchs finanziert separat die Deutschförderung für Asylsuchende mit Ausweis N. «2018 wurde hierfür ein Betrag von 62480 Franken verwendet. Dieser Betrag wird vom Kanton nicht refundiert», sagt Markus Kaufmann.

Wartau liess sich vom Maximalbetrag im Jahr 2018 von rund 80000 Franken rund 41000 Franken oder 52 Prozent refinanzieren. «Wartau setzt seit Jahren in der Aufnahme von Asylsuchenden hauptsächlich auf Familien, da wir über genügend grosse eigene oder angemietete Liegenschaften verfügen. Die Kinder besuchen dann die Volksschule, wo pro Schüler Beschulungskosten von rund 17000 Franken anfallen. Diese können wir nicht zur Subventionierung einreichen», begründet Gemeindepräsident Beat Tinner. Auch das zusätzliche Fach «Deutsch als Zweitsprache» laufe über das ordentliche Schulbudget und werde nicht vom Bund refinanziert. «Die Kinder sind in den dörflichen Schulstrukturen sehr gut integriert und zusammen mit den anderen Fächern mehr als genug gefordert. Noch mehr Schule würde das gesunde Mass sprengen», ist Tinner überzeugt.

Budget sagt nichts über Qualität

Seit zehn Jahren bietet Wartau das Programm «Frühe Förderung» für Vorschulkinder mit Migrationshintergrund an. Wenn Flüchtlingskinder dabei sind, lässt sich die Gemeinde die Kosten dafür refinanzieren. Für die anderen Kinder trägt die Gemeinde die Kosten selber. «Inskünftig wollen wir den Frauentreff für Migrantinnen refinanzieren, der in der Gemeinde bereits angeboten wird.» In Wartau leben zurzeit 50 Personen mit dem Status Flüchtling oder vorläufig aufgenommen. «Die Ausschöpfung eines Budgets allein ist noch keine Qualität», sagt Beat Tinner, «was zählt, sind die nachhaltigen Integrationsprozesse».

Budget vollständig ausgeschöpft

Gams hat 2018 100 Prozent der kantonalen Gelder ausgeschöpft. Ähnlich wie die anderen Gemeinden unterstützt Gams mit den knapp 22000 Franken die Quartierschule, Deutschkurse, Praktika, Vorlehren und Fachkundeunterricht. Die Gemeinde hatte sogar noch höhere Ausgaben für die Integration. Es leben 30 Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommene Personen in der Gemeinde. «Die Erhöhung der Integrationspauschale hilft uns, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene gezielter und schneller zu beschulen und erhöht die Chancen, diese als Fachkräfte auszubilden», sagt Gemeindepräsident Fredy Schöb.

Auch Wildhaus-Alt St. Johann setzte 2018 mit rund 10000 Franken die volle Integrationspauschale des Kantons ein. Dieses Geld deckte knapp einen Drittel der Gesamtausgaben der Gemeinde.

«Wir sind der tiefen Überzeugung, dass die Personen, die hier leben, auch wirtschaftlich selbstständig werden müssen», begründet der Gemeindepräsident Rolf Züllig.

Grabs hingegen hat bei der Integrationspauschale «nur» einen Ausschöpfungsgrad von 20 Prozent. Der gemeindespezifische Maximalbetrag lag bei 95364 Franken. Vom Kanton erhalten hat die Gemeinde Grabs 18662 Franken. «Es handelt sich hier um eine reine Statistik, die nichts darüber aussagt, wie intensiv sich eine Gemeinde um die Integration von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen kümmert», stellt Gemeindepräsident Niklaus Lippuner fest.

Genau wie in der Gemeinde Wartau leben auch in Grabs keine Einzelpersonen, sondern ausschliesslich Familien. Von den 68 Personen sind aktuell 28 Kinder schulpflichtig und besuchen die obligatorische Schule. Neun sind Kleinkinder, die zu Hause betreut werden. Ein Elternteil sei aus betreuerischen und erzieherischen Gründen zu Hause bei den Kindern und könne deshalb nicht gleich intensiv in den Arbeitsprozess integriert werden. In der Gemeinde Grabs leben auch einige Personen mit dem Status «Asylsuchende (N)». «Für diese Personengruppen können keine Integrationskosten beim Kanton geltend gemacht werden. Die Gemeinde Grabs leistet für Personen mit dem Status ‹Asylsuchende (N)› jedoch intensive Massnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt und trägt diese Kosten vollumfänglich selber», betont Lippuner.

Gemeindeeigene Deutschkurse

«Da in Grabs eine grosse Anzahl Personen lebt, welche nicht über die Integrationspauschale vom Kanton abgerechnet werden konnte, ist der tiefe Anteil für die Gemeinde Grabs von 20 Prozent zum Maximalbetrag im Jahr 2018 einfach erklärbar. Ab April 2019 werden den Gemeinden vom Kanton keine Personen mehr mit dem Status ‹Asylsuchende (N)› zugewiesen, so dass nur noch Flüchtlinge bzw. vorläufig aufgenommene Personen auf die Gemeinden verteilt werden und dadurch auch wieder mehr Kosten mit dem Kanton abgerechnet werden können», sagt Niklaus Lippuner.

Schliesslich verfügt die Politische Gemeinde Grabs über eine eigene Deutschschule für Asylsuchende, Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Nebst den Deutschkursen werden ergänzend auch noch Lernstudios angeboten. Hierfür kann eine jährliche Pauschale von 5000 Franken über den Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen abgerechnet werden. Die effektiven Kosten für die gemeindeeigenen Deutschkurse übersteigen diese Pauschale jedoch bei weitem. «Würden wir Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen in vom Kanton akkreditierte Deutschkurse schicken, könnte Grabs die vollen Kosten über die Integrationspauschale abrechnen», sagt Niklaus Lippuner. «Uns ist aber eine möglichst nahe Beschulung im Dorf sehr wichtig. So kann individuell und intensiv beschult werden. Ferner kann Rücksicht auf Familien oder Personen mit Lernschwäche genommen werden. Wir machten die positive Erfahrung, dass der Lernerfolg und die Integration mit der gemeindeeigenen Schule besser gewährleistet sind.»

Der Gemeindepräsident betont: «Die Politische Gemeinde Grabs ist stets sehr bemüht, auch Personen, für welche keine Integrationskosten mit dem Kanton abgerechnet werden können, eine faire Chance auf eine schnellstmögliche, zweckmässige und zielorientierte Integration zu gewährleisten. Hierfür setzt Grabs Tausende Franken aus eigener Kasse ein. Durch dieses Engagement konnten bereits mehrere Personen direkt in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden.»