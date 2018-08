Startschuss zum dritten Swissultra in Buchs

Um Punkt 18 Uhr erfolgte gestern im Freibad Buchs der Start zum dritten Swissultra im Werdenberg. 15 Teilnehmer nahmen die erste von drei Disziplinen des Ultra-Triathlons in Angriff. Sie werden zunächst 38 Kilometer schwimmen, danach 1800 Kilometer Radfahren und am Ende zehn Marathonläufe in Serie absolvieren.