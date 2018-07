Startschuss für das neue Schulhaus Feld

Im Beisein von Kindern, Lehrpersonen, Eltern und weiteren Gästen wurde am Dienstag das nächste Kapitel in der Modernisierung der Wartauer Schullandschaft aufgeschlagen.

Jessica Nigg

Die Schüler des Schulhauses Feld liessen Luftballons mit Zeichnungen, Wünschen und Gedanken zum neuen Schulhaus Feld in die Luft steigen. (Bild: Jessica Nigg)

Die Gemeinde Wartau geht das nächste Projekt schulischer Infrastrukturerneuerung an. Nach der Sanierung des Schulhauses Oberschan, folgte die Sanierung und Erweiterung im Schulhaus Dorf, danach jene des Oberstufenzentrums Seidenbaum. Kürzlich wurde schliesslich die frisch sanierte Turnhalle Seidenbaum samt Bühnenanbau dem Betrieb übergeben. Der nächste Schritt ist nun die Zusammenlegung der Schulhäuser Prapafier und Feld inklusive Kindergarten Feld. In diesem Zusammenhang erfolgte am Dienstagabend der feierliche Spatenstich für ein neues Schulhaus für 200 Schulkinder samt Turnhalle.

Schulhaus Feld war lange ein Sorgenkind

Beat Tinner, Wartauer Gemeindepräsident, erzählt von der Geschichte des Schulhauses Feld und freut sich auf das 16,8 Millionen Franken-Projekt in Azmoos. (Bild: Jessica Nigg)

In seiner Ansprache erklärte Gemeindepräsident Beat Tinner, dass das Schulhaus Feld ein Sorgenkind gewesen sei. Bereits 1998 sei an einer gemeinsamen Sitzung von Schulrat und Gemeinderat festgestellt worden, dass die Turnhalle zu sanieren wäre. «Es dauerte seit damals 20 Jahre, bis es zum heutigen Spatenstich gereichte. Verschiedene Diskussionen, Projekte – auch solche, welche die Bürgerschaft an der Urne ablehnte – gingen dem nun vorliegenden Neubauprojekt voraus», resümierte Tinner und zeigte sich vom neuen Projekt begeistert. Das aus einem Projektwettbewerb auserkorene Siegerprojekt des Architektenteams Olfs, Köchling und Felgendreher überzeuge mit seiner kompakten Bauweise sowie der Architektur. Er betonte die regionale Verankerung dieses Neubau-Projektes: «Wir freuen uns, einen Holzbau realisieren zu können, bei dem auch einheimisches Weisstannenholz verbaut wird. Für die Innenausbauten versuchen wir, ebenfalls Holz aus dem Raum Ostschweiz einzusetzen.» Der Wartauer Gemeindepräsident dankte dem Architektenteam und den Fachplanern, der Neubaukommission und den Nutzern für die konstruktiv-kritische Zusammenarbeit. «Das Zusammenspiel von Nutzerwünschen, Kostenoptimierungsüberlegungen und einer zweckmässigen Architektur ist eine grosse Herausforderung und zugleich Garant für einen Bau, der sich gut in das Ortsbild einfügt und in dem Schulkinder Freude haben, zu lernen und Lehrpersonen ein zeitgemässes Arbeitsumfeld vorfinden.»

So soll das neue Schulhaus Feld in zwei Jahren aussehen. Das Siegerprojekt stammt vom deutschen Architektenteam Olfs, Köchling und Felgendreher. (Bild: PD)

Raum für gestalterische Elemente

Das Schulhaus solle auch ein Begegnungsort sein, führte Beat Tinner anlässlich des öffentlichen Spatenstichs weiter aus. «Deshalb will die Neubaukommission auch gestalterischen Elementen am Gebäude wie im Aussenbereich ein Augenmerk schenken.» Schülerinnen und Schüler sollen demnach Platz haben für das Anbringen von Zeichnungen, Collagen oder anderen Erzeugnissen wie auch Kunst am Bau, welche bei allen Neubauten der Gemeinde Wartau zum Zug kommt. «In einem Wettbewerb lassen wir Nutzungsüberlegungen für den Aussenbereich erarbeiten», erklärte Tinner. Vor allem seien die alte Eiche oder bereits heute bewährte Elemente wie Wasser sicherlich auch weiterhin Bestandteil eines kindergerechten Aussenraums, versicherte Tinner.