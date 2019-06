Der Start in die Bergsaison verspätet sich wegen Schnee

Weil in erhöhten Lagen vielerorts noch Schnee liegt, starten Älpler und Bergwirte auch in der Region Werdenberg und Obertoggenburg später als in den vergangenen Jahren in die Saison. Auch die Wanderwege in höheren Lagen sind noch nicht begehbar.