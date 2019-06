Stars live auf der Bühne des Open Air Wildhaus erleben Das Open Air Wildhaus bietet am Freitag, 5. Juli, Rockmusik-Grössen aus den 70er- bis 90er-Jahren und am Samstag, 6. Juli, Stars aus der Schlagerszene. Mitreissende Musik und tolle Stimmung werden versprochen. Thomas Schwizer

DJ Ötzi wird am Internationalen Schlagerfestival vom Samstag auf dem Openair-Areal der Bergbahnen Wildhaus für gute Stimmung sorgen. (Bild: Bilder: PD) Supertramp’s Songwriter Roger Hodgson spielt und singt am Freitag am Classic-Rock-Festival. 2 Bilder Stars live auf der Bühne erleben

Am 5. und 6. Juli wird das Open Air Wildhaus zum siebten Mal seine Tore öffnen. Das Liveprogramm des bereits traditionellen Open Air Wildhaus kommt am Freitag in einem neuen musikalischen Kleid daher, das eine spezielle Festivalgemeinde in ihren Bann ziehen wird. Dieses Open Air hat nicht nur eine fantastische Bergkulisse zwischen Churfirsten und Säntis, sondern auch ein Programm, das total begeistert.

Am Freitag, 5. Juli, präsentiert es Rocklegenden der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre, die beweisen, dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehören.

Rocksongs, die Kult geworden sind

Supertramp («Breakfast In America», «Give A Litte Bit»), Manfred Mann’s Earth Band («Pretty Flamingo», «My Name Is Jack»), Electric Light Orchestra ELO («Roll Over Beethoven», «Don’t Bring Me Down»), die Woodstock-erfahrenen Ten Years After («I’m Going Home»): Diese schillernden Bands bzw. Mitglieder dieser Bands mit deren Songs aus vergangenen Classic-Rock-Jahrzehnten werden präsentiert. Sie werden das Open-Air-Gelände bei den Bergbahnen Wildhaus am Freitagabend mit ihrer «handgemachten» Livemusik in die gute alte Rock-Zeit versetzen – mit Songs, die längst Kult geworden sind. Die Liveklassiker werden bis um Mitternacht die Rockfans erklingen.

Der Samstag gehört den Schlagerfans

Am Samstag kommen all jene auf ihre Kosten, die das Open Air Wildhaus immer wieder gerne besuchen: die Schlagerfans. Hauptact ist DJ Ötzi, ein Dauerbrenner und die Stimmungskanone der Branche schlechthin. Er wird mit seiner Band niemanden ruhig lassen, beste Stimmung ist bei ihm garantiert.

Mit Fantasy, Nockalm, Michelle, Männer der Berge, den Dorfrockern, Lichtblick, Trenkwalder sind weitere bekannte Interpreten und Sänger auf der Open-Air-Bühne zu sehen und zu hören. Nicht fehlen wird auch die Schweizer Schlagerfamilie Oesch’s die Dritten.

Das Programm beginnt bereits am Freitag um 16.30 Uhr, das Areal ist ab 15.30 Uhr geöffnet. Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr, das Areal ist eine Stunde vorher offen. Da das Open-Air-Gelände festen Grund hat, ist es rollstuhlgängig. Die Parkplätze sind signalisiert, die Ankommenden werden von Open-Air-Mitarbeitern eingewiesen. Die Organisatoren verbieten das Mitbringen von Getränken und Esswaren aller Art, ebenso von Metallgegenständen jeder Art.

www.openairwildhaus.ch