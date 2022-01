Werdenberg Immer mehr Menschen im Werdenberg: Stärkstes Wachstum seit 2014 Die Einwohnerzahl im Werdenberg überstieg Ende 2021 die magische Marke von 40000.

Das Werdenberg legte 2021 kräftig an Einwohnern zu. Blick über Grabs, Gams und Sax.

Region Seit 15 Jahren liefern die Einwohnerämter der Werdenberger Gemeinden und von Wildhaus-Alt St.Johann jeweils in den ersten Tagen des neuen Jahres ihre Zahlen der Einwohnerstatistik. Die Zahlen sind tiefer als die vom Kanton kommunizierten, weil Kurz- und Wochenaufenthalter, Asylbewerber und Grenzgänger nicht mitgezählt werden.

Zählte das Werdenberg Ende 2008 noch 34397 Einwohner, so sind es Ende 2021 erstmals über 40000 Einwohner, nämlich 40295. Damit ist eine historische Marke überschritten. Möglich machte dies mit 1,49 Prozent das stärkste Wachstum seit 2014, der dritthöchste Wert in diesen 15 Jahren. Damit fügt sich diese Zahl in jene starke Wachstumsphase zwischen 2011 und 2014 ein, als jeweils zwischen 1,4 und knapp 1,6 Prozentpunkte erreicht wurden. Interessant: In den beiden Jahren vor jener Boomphase war das Wachstum mit 0,50 (2010) und 0,55 Prozent (2009) am geringsten.

Buchs und Sennwald standen oft an der Spitze

Doch welche Gemeinden trieben jeweils das Wachstum (in Prozentpunkten) am meisten? In sieben der 15 Jahren war es die Stadt Buchs. Dreimal schaffte Sennwald den Spitzenwert und übertraf just im zu Ende gegangenen Jahr mit 3,65 Prozent den zuvor selber gehaltenen Rekordwert von 3,52 Prozent. Dreimal schaffte auch Gams den Jahreshöchstwert.

Einmal, bei der ersten Veröffentlichung dieser Statistik im Jahre 2008, wuchs Grabs am stärksten. Einmal, nämlich 2011, schaffte dies auch Sevelen. In absoluten Zahlen wuchs fast jedes Jahr Buchs dank seiner «städtischen» Grösse am meisten. Mit einem Zuwachs von 371 Personen war 2013 das absolute Rekordjahr. Nur dreimal wurde die Stadt Buchs durch eine andere Gemeinde übertroffen: 2016 von Sennwald, 2017 von Wartau vor Sennwald. Buchs musste sich in diesem Jahr sogar den dritten Platz mit Gams teilen. Und 2018 wuchs Grabs absolut am stärksten. In jenem Jahr verzeichnete Buchs mit 70 zusätzlichen Einwohnern seinen geringsten Zuwachs in den vergangenen 15 Jahren.