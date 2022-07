Starker Auftritt Der Buchser Peter Müntener holt im Pit-Pat-Europacupturnier den Sieg Im bernischen Schliern-Köniz sicherte sich der Pit-Pat-Club Buchs im internationalen Vergleich Platz eins im Einzel und im Teambewerb.

Starker Auftritt von Peter Müntener am Europacupturnier in Schliern-Köniz: Er gewann im Einzel und mit dem Team Buchs. Bild: PD

Am 9. und 10 Juli ging das zweite Turnier des Europacups über die Bühne. Bei traumhaftem Wetter reisten drei Buchser Spieler nach Schliern-Köniz in Bern, um am begehrten internationalen Turnier teilzunehmen.

Im Einzel erreichten Peter Müntener und Thomas Frech die Finalrunde der besten 16. Monika Bernegger lief es nicht nach Wunsch. Sie schied nach den Gruppenspielen aus. Damit war für sie das Europacupturnier aber noch nicht gelaufen. Denn mit ihren männlichen Buchser Kollegen durfte sie dann tags darauf im Teambewerb mittun.

Via Hoffnungsrunde zum Turniersieg

Im Achtelfinal unterlag Frech sehr unglücklich dem Einheimischen Ernst Burkhart erst im Stechen, als ihm ein Ball kurz vor dem Ziel vom Winde verweht wurde. Er setzte das Turnier in der unteren Hälfte der K.-o.-Runde fort. Mit zwei Siegen erreichte der Buchser noch das Spiel um Platz neun, wo er dann dem Österreicher Krenn unterlag und das Europacupturnier auf Platz zehn beendete.

Müntener spielte stark auf und gewann die ersten beiden K.-o.-Partien souverän. Doch dann ging mit einem Mal nichts mehr und er wurde vom Berner Res Ramseyer gestoppt. Im Hoffnungslauf spielte Müntener wieder in gewohnter Stärke und gewann gegen den Berner Hans Michel. Danach setzte er sich gegen den Deutschen Topspieler Stefan Sulz, der in der Gruppenphase gegen Müntener schon das Nachsehen hatte, nach einem 0:4-Rückstand noch durch. Die Entscheidung fiel erst am letzten Tisch. Im Halbfinal wartete dann der Bezwinger seines Buchser Teamkollegen Frech.

Peter Müntener gab sich keine Blösse und bezwang Ernst Burkhart, worauf es im Final zum erneuten Duell mit dem Einheimischen Res Ramseyer kam. In dieser Partie vermochte Müntener wieder sein gewohntes Spiel abzurufen und liess beim 4:0-Sieg seinem Gegner keine Chance. Verdient gewann Peter Müntener das grosse internationale Turnier in der Schweiz, das für die Eidgenossen sehr erfolgreich endete. In den Top 16 klassierten sich gleich zwölf Schweizer – das gab es in der Europacup-Geschichte noch nie.

Buchs im Teambewerb eine Klasse für sich

Nach einer langen und ausgiebigen Siegesfeier am Samstag ging es am Sonntagmorgen weiter im Teambewerb. Das Buchser Trio Peter Müntener, Thomas Frech und Monika Bernegger deuteten in der ersten Runde gegen die starken Deutschen aus Steinlachtal gleich mal an, das man um den Turniersieg kämpfen wolle. Müntener und Frech präsentierten sich wie am Samstag in einer starken Form und motivierten Bernegger, sich anzuschliessen. Dies gelang ausgezeichnet und sie hielt sehr gut mit. Buchs gewann den Auftakt mit 8:4.

Im selben Stil ging es weiter: 8:3-Sieg gegen das Team Schliern-Köniz IV, 8:2-Erfolg über Schliern-Köniz III. Somit stand das Buchser Team verdient im Endspiel gegen Schliern-Köniz II und dominierte auch dieses Spiel klar. Mit einem 8:4-Sieg sicherte sich der PPC Buchs Platz eins im Teambewerb. Es war aber auch ein Schweizer Tag mit den Rängen eins bis vier. Auch in der Gesamtrangliste des Europacups führen die Schweizer. Die Berner Res Ramseyer (28 Punkte) und Jürg Zurbrügg (27) bilden vor Peter Müntener (22) die Spitze. Somit hat der Buchser noch die Chancen mit einer guten Leistung am abschliessenden Turnier in Deutschland (3./4. September) seinen fünften Europacuptitel zu holen und somit der einzige Schweizer zu bleiben, der den Europacup gewinnen konnte. (pd)