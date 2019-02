Starke Leistung der Flöser Equipe An den Nachwuchsmeisterschaften des Regionalverbands Ost sicherten sich die jungen Buchser Athleten acht Medaillen. Dazu kommen zwei Qualifikationen für den Schweizer Jugendcup.

Die Flöser Delegation präsentierte sich in Chur in guter Form. (Bild: PD)

Am Wochenende fanden im Hallenbad Sand in Chur die Ostschweizer Nachwuchsmeisterschaften statt. Einmal mehr reüssierte der SC Flös Buchs in ver- schiedenen Jahrgangskategorien.

Mit einer Goldmedaille über 100 Meter Rücken und einer Bronzemedaille über 100 Meter Freistil bestätigte Tara Lukic bei den 17-jährigen Damen ihre aufsteigende Form. Zwei Silbermedaillen (400 Meter Freistil und 100 Meter Rücken) und eine Bronzemedaille (100 Meter Freistil) ergatterte sich der gleichaltrige Dimitrios Rallis bei den Jungs. Über 100 Meter Delphin schwamm er knapp am Podest vorbei und landete auf dem undankbaren vierten Rang.

Molnàr und Menzi vertreten die Ostschweiz

Eine Silbermedaille über 100 Meter Rücken gelang Csenge Molnàr dank überzeugender neuer persönlicher Bestzeit bei den 14-jährigen Mädchen. Benjamin Menzi schraubte seine eigene Bestmarke über 100 Meter Brust ebenfalls runter und schwamm in der Kategorie 16 Jahre aufs Silbertreppchen. Bei den 15-Jährigen Mädchen gelang Michelle Wahl ein besonderer Exploit: Sie schwamm über 100 Meter Freistil in einem kompetitiven Feld auf Rang drei. Eine starke Leistung zeigte auch Alessio Bragagna, musste jedoch mit zwei undankbaren vierten Plätzen vorlieb nehmen.

Molnàr und Menzi haben sich aufgrund ihrer Rangierungen für den Schweizer Jugendcup qualifiziert, der im April in Burgdorf ausgetragen wird. Es handelt sich dabei um einen Vergleichswettkampf der Regionalverbände, an welchem die besten Ostschweizer Nachwuchsschwimmer bis 16 Jahre gegen gleichaltrige Teams aus der West-, Nord-, Süd- und Zentralschweiz schwimmen. Speziell ist, dass am Jugendcup keine Einzelpersonen, sondern Siegermannschaften pro Altersklasse sowie im Gesamtklassement gekürt werden, was für die beiden Flöser Athleten ein besonderer Ansporn sein wird.