Liechtenstein Standort für Hundepark gefunden – nun müssen Sponsoren für die Umsetzung gefunden werden Die Initianten für einen Hundepark in Liechtenstein sind in Schaan fündig geworden.

Hunde sollen sich im Hundepark frei bewegen können. Bild: Nana Do Carmo

«Wir haben ein Grundstück gefunden, wo die Realisierung des Hundeplatzes möglich wäre», sagt Hundetrainer Andreas Schweiger. Zusammen mit Hundebesitzerin Cynthia Lind setzt er sich für ein hundefreundliches Liechtenstein ein. Ihr Vorhaben: Die Realisierung eines Platzes, wo Hunde in einem geschützten Rahmen frei rennen, spielen und sich sozialisieren können. Daraufhin hat sich eine Person mit einem geeigneten Grundstück in Schaan gemeldet, auf dem der Hundepark im Pachtverhältnis realisiert werden könnte.

«Damit hätten wir so schnell nicht gerechnet und der Platz ist perfekt», freut sich Schweiger. Mit 3500 Quadratmeter hat er die ideale Grösse, er liegt ausserhalb der Wohnsiedlung und wäre auch zonenkonform. Letzteres verhinderte eine Umsetzung in der Gemeinde Eschen, da so eine Anlage in der Wohnzone oder einer Zone für öffentliche Bauten realisiert werden muss.

Sponsoren für die Umsetzung finden

Jetzt geht es um die Finanzierung des Projektes. Die Kosten müssen noch genau eruiert werden, aber Andreas Schweiger rechnet mit 200'000 bis 300'000 Franken. Denn das Grundstück muss mit einem hohen und stabilen Zaun umzäunt und eine Wiese angepflanzt werden, auch Sitzgelegenheiten und ein Brunnen ist angedacht. «Der Platz soll jedoch öffentlich sein und jeder Hundebesitzer soll die Möglichkeit haben, ihn zu nutzen.» Man wolle nicht unbedingt einen Mitgliedsbeitrag verlangen. Deshalb sind die Initianten auf finanzielle Unterstützung und Sponsoren angewiesen.