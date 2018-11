Stadt Buchs erwartet für 2018 einen Überschuss

Die Rechnung der Stadt Buchs für das laufende Jahr dürfte statt des veranschlagten Ausgabenüberschusses von 2,4 Millionen Franken einen Gewinn in gleicher Höhe erzielen, also um satte 4,8 Millionen besser abschliessen. 3 Millionen davon stammen aus Einmaleffekten bei den Steuern juristischer Personen, teilte die Stadt am Mittwoch mit.