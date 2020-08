Viele kleine Feiern statt einem grossen Fest beim Liechtensteiner Staatsfeiertag Ein grosses Fest gibt es beim morgigen Liechtensteiner Staatsfeiertag wegen Corona nicht.

2020 wird der Feiertag «im klina» gefeiert. Daniel Schwendener

(red) Das Coronavirus hat auch das Programm für den diesjährigen Staatsfeiertag im Fürstentum Liechtenstein auf den Kopf gestellt.

Schon am 24. April entschied die Regierung, dass in diesem Jahr auf Staatsakt, Volksfest und Feuerwerk verzichtet wird. Und Liechtenstein Marketing wurde mit der Erarbeitung eines Alternativprogramms beauftragt.

So findet der Staatsakt nun ohne Gäste im Rosengarten von Schloss Vaduz statt. Die Ansprachen von Erbprinz Alois und Landtagspräsident Albert Frick werden um 11.30 Uhr live auf dem Landeskanal und auf online übertragen.

120 Konzerte von liechtensteinischen Bands

Am Nachmittag dürfte es dann in vielen Gärten und auf vielen Plätzen trotz der Einschränkungen fröhlich zu und her gehen. Dort wird es rund 120 Konzerte von liechtensteinischen Bands geben, welche im Vorfeld zu einem Unkostenbeitrag für eine halbe Stunde über Liechtenstein Marketing gebucht werden konnten. Auch verschiedene Gastronomiebetriebe werden Livemusik bieten. Somit wird es zahlreiche Staatsfeiertagspartys im ganzen Land geben.

Von 16.15 bis 22.15 Uhr wird im Landeskanal und online die Spezialsendung «zemma im klina fiira» ausgestrahlt. In dieser Livesendung werden verschiedene Konzerte, Interviews und Hintergrundgeschichten ausgestrahlt. Der optische Höhepunkt wird um 21.30 Uhr sein. Dann werden die Höhenfeuer und die Krone auf Tuass entzündet und der Fackelzug durch den Fürstensteig mit rund 140 Teilnehmern wird sich in Bewegung setzen. Zudem wird in allen elf Gemeinden ein Gebäude in den Landesfarben beleuchtet.

Trotz Staatsfeiertag keine Freinacht

Auch wenn heute viel gefeiert wird, bleibt die gesetzliche Nachtruhe von 23 Uhr bis 6 Uhr gültig. Es gibt trotz Staatsfeiertag keine Freinacht, wie Liechtenstein Marketing auf Anfrage bestätigt. Ausnahmen sind Gastrobetriebe und Veranstalter, welche im Vorfeld um eine entsprechende Verlängerung bei der Gemeinde angefragt und eine entsprechende Bewilligung erhalten haben.

Alle weiteren Informationen unter www.staatsfeiertag.li