Buchs «SRF 3 Best Talent» tritt im Kleintheater Fabriggli auf Tobias Jensen ist das «SRF 3 Best Talent» vom Monat November. Vor seinem Gastspiel in Buchs sagt der Ostschweizer Musiker, aktuelle Konzerte zu spielen sei schon mit einem mulmigen Gefühl verbunden.

Der Musik ganz und gar verfallen: Tobias Jensen. Bild: Pascal Küng

Tobias Jensen sagt zur aktuellen Coronasituation: «Die momentan hohen Infektionszahlen geben natürlich einen bitteren Beigeschmack. Das sind ja teilweise meine besten Freunde und Familie, die an die Konzerte kommen.» Und doch sei er Musiker, der mit den Auftritten seinen Unterhalt finanziere. Die Lokale, in denen er auftrete, seien super vorbereitet.

Musik in bedrückender Zeit wichtiger denn je

«Die Schutzkonzepte überzeugen mich und ich glaube, dass die Veranstaltungen, die gemäss den aktuell geltenden Regeln durchgeführt werden, sicher sind.» Es sei wichtig, jetzt zu zeigen, dass es immer noch gehe, sagt der Ostschweizer. «Meine akustischen Singer/Songwriter-Konzerte sind ja ohnehin eher im intimen und andächtigen Rahmen. Zudem glaube ich, dass die Musik in dieser teils bedrückenden Zeit wichtiger ist denn je.» Jensen würde auch auftreten, wenn auch nur zehn Personen zusehen würden.

«Wie meine Mitmusiker, Techniker und ich dann noch finanziell über die Runden kommen sollen, ist dann eine andere Frage. Aber ich werde immer spielen, egal was kommt.»

Ein schwieriges Jahr für die Kulturbranche

Er erinnere sich noch gut, wie er ursprünglich zur Musik gefunden habe. «Als ich noch Schüler war, wurde mir eine Hauptrolle in einem Theaterstück zugeteilt. Da musste ich auch vor Publikum singen und erhielt grossen Applaus und Zuspruch dafür. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dachte: «Vielleicht taugt meine Stimme ja etwas.» Das war vor 20 Jahren. Einige Jahre danach, gründete sich an meiner Schule eine Band. Als sie auf der Suche nach einem Sänger waren, lud ich mich kurzerhand selbst ein und von da an gab es kein Halten mehr. Die Musik hat mich in all den Jahren nie mehr losgelassen.»

Trotzdem sollten doch noch ein paar Jahre vergehen, bis zum «SRF3 Best Talent».

«Mit 23 find ich an, in einem Musikstudio in Zürich zu arbeiten und seit vier Jahren lebe ich als selbstständiger Musiker nur noch von meiner eigenen Musik und einigen Gelegenheitsjobs.»

Tobias Jensen sagt, er verliere nicht die Hoffnung, auch wenn Corona alles auf den Kopf gestellt habe. «Das Jahr 2020 ist in der Kulturbranche wohl an niemandem spurlos vorbeigegangen – aber wenn wir auch das irgendwie schaffen, dann komme was wolle.»

Die Singer-Songwriterin Femi Luna aus der Ostschweiz eröffnet den Konzertabend. Bild: PD

Leidenschaftliche Songs im Vorprogramm

Femi Luna nennt sich die junge, leidenschaftliche Singer-Songwriterin aus der Ostschweiz, die am Freitag im Fabriggli auftritt. Ein Blick auf ihre Agenda verrät, dass die Musikerin trotz der Einschränkungen in der Unterhaltungsbranche im Pandemiejahr relativ viel unterwegs ist. Auftreten zu dürfen sei ein Geschenk, sagt Femi Luna. Das sei es aber immer, nicht nur während der Pandemie. Aber einige Dinge seien schon ein wenig anders im Moment.

Am Freitag gastiert sie nun als Support-Act vor Tobias Jensen im Fabriggli. Mit ihm auf der gleichen Bühne zu stehen, ist für sie ein besonderes Erlebnis. «

Tobias Jensen verpackt Text, Stimme und Musik in eine Geschichte, welcher ich sehr gerne zuhöre. Seine Musik lässt mich träumen und weckt irgendwie die Freude am Leben. Ich freue mich sehr darauf, ihn live hören zu dürfen.»