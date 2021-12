Squash Grabs geht mit Derbysieg in die Weihnachtspause Gleich für eineinhalb Monate ruht nun der Ball in den Squashcourts der NLA-Teams. Die Vorrunde mit sieben Spielen ist absolviert, die Ranglistenspitze ziert der Squashclub Grabs.

NLA-Comeback nach zwei Jahren Absenz: Simon Vaclahovsky. Robert Kucera (Grabs, 3. Oktober 2019)

In der letzten Begegnung vor der Weihnachtspause liess man dem SRC Vaduz im Derby keine Chance. Die Werdenberger siegten auswärts mit 4:0.

Den Derby-Erfolg musste sich Grabs jedoch redlich verdienen. Es war vor allem für Aqeel Rehman viel Arbeit im Court nötig, bis sein 3:0 gegen David Maier feststand. Die Ballwechsel waren lang und intensiv.

Valentin Rapp hatte gegen den Grabser in Vaduzer Diensten, Roger Baumann, ebenfalls zu kämpfen, ehe er im dritten Satz für klare Verhältnisse sorgte.

Mit viel Spielfreude und Laufarbeit fiel Rudi Rohrmüller auf. In seinem zweiten Match nach seiner schweren Verletzung spielte der Deutsche grandios.

Der letzte im Bunde war Simon Vaclahovsky. Er spielte bei seinem ersten NLA-Einsatz nach zwei Jahren Pause ausgezeichnet und gab gegen den leicht angeschlagenen Michel Haug nur den zweiten Satz ab. (wo)

Vaduz – Grabs 0:4

Nach Sätzen: 1:12. – Nach Punkten: 84:138.

Die Partien: David Maier vs. Aqeel Rehman 0:3 (9:11, 8:11, 7:11). – Roger Baumann vs. Valentin Rapp 0:3 (9:11, 6:11, 0:11). – Patrick Maier vs. Rudi Rohrmüller 0:3 (4:11, 7:11, 6:11). – Michel Haug vs. Simon Vaclahovsky 1:3 (5:11, 11:6, 6:11, 6:11).

Rangliste (alle 7 Spiele): 1. Grabs 19 Punkte. 2. Bern 15. 3. Grasshopper Club 14 (17:11 Matches). 4. Uster 14 (15:13). 5. Pilatus Kriens 8. 6. Vaduz 6. 7. Panthers Kriens 5. 8. Sihltal 3.