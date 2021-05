Squash Drei Siege in drei Tagen: Schweizer Meister Grabs schafft Playoff-Qualifikation Von Dienstag bis Donnerstag absolvierte Grabs drei Meisterschaftsspiele. Jede Partie wurde mit 4:0 gewonnen. Zudem ist Topspieler Iker Pajares (Spanien) für die Playoffs spielberechtigt.

Clever taktiert: Iker Pajares, der Spanier in Grabser Diensten, musste für drei NLA-Spiele nur einmal eingeflogen werden. Somit hat der Verein Geld gespart und da die Nummer eins des Teams nun total vier Partien absolviert hat, ist er für die Playoffs spielberechtigt. Bild: Robert Kucera

(pd) Eine seltene Häufung von Meisterschaftsspielen hatte das NLA-Team von Grabs diese Woche zu bestreiten. Doch der Schweizer Meister von 2019 und 2020 löste die Aufgabe auf beeindruckende Art und Weise mit drei 4:0-Siegen gegen Panthers Kriens, Uster und zum Abschluss im Derby gegen Vaduz.

Mit den neun gewonnenen Punkten hat Grabs vorzeitig die Playoff-Qualifikation geschafft. Die Zeichen stehen sogar gut, dass man die Mission Titelverteidigung vom ersten Rang aus in Angriff nehmen kann.

Iker Pajares in Playoffs spielberechtigt

Üblicherweise wird Spitzensquash in der Schweiz nur am Donnerstag gespielt. Doch Swiss Squash hat beim Restart der NLA bewilligt, dass Matches vor- oder zurückverlegt werden können. «Wenn bei uns jemand anfragt um Verschiebung, versuchen wir, mit dem Gegner eine Möglichkeit zu finden, damit alle mit einem guten Team antreten können», hält Grabs-Präsident Dietmar Lamprecht fest. In diesem Fall war es das Team aus Uster, welches die Grabser um eine Verschiebung bat. «Um dem Team von Uster entgegenzukommen, haben wir uns auf ein Datum geeinigt, das nahe beim Match gegen Vaduz lag», erklärt Lamprecht.

Doch damit nicht genug. Die Grabser baten ihrerseits die Panthers aus Kriens, das Rückrundenspiel in dieselbe Woche zu verlegen. Eine taktische und kostengünstige Meisterleistung entstand. Denn so musste der Grabser Topspieler Iker Pajares nur einmal für drei Partien eingeflogen werden. «Wir müssen Iker Pajares vier Mal einsetzen, damit er an den Playoffs spielberechtigt ist», begründet der Präsident. Mit diesen drei Spielen in drei Tagen ist dies geglückt.

Grossartiger Teamzusammenhalt

Somit kann die erste Mannschaft des Squashclub Grabs die Playoffs mit dem bestmöglichen Team bestreiten. «Wir werden versuchen, so viele unserer Spieler wie möglich einzusetzen, da jeder zum Erfolg des Teams beigetragen hat», sagt Dietmar Lamprecht und äussert sich zur Saison wie folgt: «Wir sind sehr zufrieden. Jeder gibt immer eine Topleistung im Court, der Teamzusammenhalt ist grossartig. Für uns sind Spieler wie Rudi Rohrmüller, Valentin Rapp und Aqeel Rehman keine Legionäre mehr, sie spielen schon seit Jahren für uns. Auch Iker Pajares ist jetzt das zweite Jahr dabei und hat sich nahtlos im Team eingefügt. Mit Yannick und Luca Wilhelmi aus Grabs sind wir mit zwei ausgezeichneten Spielern komplett und können so um den Titel mitkämpfen.»

Wegen Corona werden die Playoffs heuer aber nicht wie üblich am Freitag und Samstag gespielt. Als Daten wurden Mittwoch, 23. Juni, und Donnerstag, 24. Juni, festgemacht.

Grabs – Panthers Kriens 4:0

Nach Sätzen: 12:0. – Nach Punkten: 134:65.

Die Partien: Iker Pajares vs. Christoph Zust 3:0 (11:5, 11:3, 11:3). – Aqeel Rehman vs. Yannick Lindemann 3:0 (11:4, 11:2, 11:5). – Luca Wilhelmi vs. Livio Catenazzi 3:0 (11:9, 13:11, 11:4). – Pasquale Ruzicka vs. Julian Portmann 3:0 (11:7, 11:9, 11:3).

Uster – Grabs 0:4

Nach Sätzen: 3:12. – Nach Punkten: 115:161.

Die Partien: Robin Gadola vs. Iker Pajares 1:3 (12:14, 4:11, 11:6, 9:11). – Miguel Mathis vs. Valentin Rapp 1:3 (13:11, 6:11, 3:11, 5:11). – Joel Siewerdt vs. Rudi Rohrmüller 0:3 (7:11, 7:11, 9:11). – David Bernet vs. Yannick Wilhelmi 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 6:11).

Grabs – Vaduz 4:0

Nach Sätzen: 12:2. – Nach Punkten: 151:93.

Die Partien: Iker Pajares vs. David Maier 3:1 (11:8, 11:4, 7:11, 11:3). – Valentin Rapp vs. Roger Baumann 3:0 (12:10, 11:3, 11:6). – Rudi Rohrmüller vs. Michel Haug 3:0 (11:5, 11:4, 11:3). – Luca Wilhelmi vs. Louai Hafez 3:1 (7:11, 15:13, 11:4, 11:8).

Rangliste:

1. Grabs 9 Spiele/25 Punkte. 2. Pilatus Kriens 9/20. 3. Uster 8/16. 4. Sihltal 8/16. 5. Vaduz 9/8. 6. Bern 9/7. 7. Panthers Kriens 10/1.