Buchs Motto «Sprachschatz»: Sprache und Dialekte sind zentral und sollen gepflegt werden Die Broschüre «Räfis-Burgerau lebt» 2021 des Einwohnervereins mit interessanten Beiträgen ist erschienen.

Blick aufs Titelblatt der Räfiser Broschüre 2021. Bild: Hansruedi Rohrer

Der Einwohnerverein ­Räfis-Burgerau (EVRB) ist Herausgeber der jährlich erscheinenden Broschüre, die bei den Mitgliedern immer grosse Beachtung findet. Das gefällig gestaltete Heft hat sich in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Lesestoff und Ratgeber gewandelt. Mit Beiträgen über Land und Leute im Dorf ist «Räfis-Burgerau lebt» gar zum Sammelobjekt geworden.

Porträts von Persönlichkeiten

Die eben erschienene Ausgabe unter dem Motto «Sprachschatz» behandelt die Entwicklung von Sprache und Dialekt, dazu werden auch verschiedene Persönlichkeiten vorgestellt. Abgedruckt sind ebenfalls der Jahresbericht des Einwohnervereins Räfis-Burgerau sowie weitere Informationen. Patrizia Baumgartner, die vorherige EVRB-Präsidentin, realisierte die Broschüre.

Im Vorwort schreibt sie unter anderem: «Ein spezielles Augenmerk gilt also in dieser Veröffentlichung dem hiesigen Dialekt: unserem Sprachschatz! Wenn man sich die Definition anschaut, bedeutet Schatz: Etwas, was seinem Besitzer viel wert ist. Eine angehäufte Menge, Ansammlung von kostbaren Dingen. Dies kann auf einen Dialekt durchaus zutreffen, bleibt aber selbstverständlich Ansichtssache.»

So ist in der Broschüre denn auch der Beitrag«Pfyffateggel!», ein Vers in urchigstem Buchser Dialekt der im Jahr 2014 in Thun verstorbenen ­Verfasserin Elisabeth Glaus-Widmer abgedruckt. Die Verseschmiedin wird im Büchlein selbst auch noch vorgestellt. Die neue Broschüre aus Räfis-Burgerau ist wiederum lesenswert, ein Sprachschatz eben.