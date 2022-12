Sport Ein «Tonic», viel Druck und Zielwasser: Die starken Leistungen der Sportler aus der Region - und wie sie 2022 begeisterten Sportlerinnen und Sportler aus der Region begeisterten dieses Jahr mit starken Leistungen – national wie auch international.

Er wurde Bronzemedaillen-Gewinner in Peking: Der Wildhauser Snowboarder Jan Scherrer Bild: PD

Das Jahr 2022 darf aus lokaler Sicht als äusserst erfolgreiches Sportjahr bezeichnet werden. Die Region lebt nicht von einzelnen Athletinnen und Athleten, die Glanzleistungen vollbrachten. Es ist die Breite der Sportlerinnen und Sportler, die für Edelmetall sorgten.

Und dies auf allen Ebenen: Es resultierten Medaillengewinne bei Olympischen Spielen, an Weltmeisterschaften sowie an Europameisterschaften. Dazu kommen Siege, Top-Ergebnisse und Gesamtsiege an Wettkampfserien wie Weltcups oder Europacups.

Zudem wurden an natio­nalen Titelkämpfen zahlreiche Gold- und andere Medaillen eingeheimst – in Einzeldisziplinen, aber auch im Mannschaftssport. Erfreulicherweise sorgten nicht Routiniers allein für die Podestplätze im nationalen Vergleich. Die Region verfügt über starken sportlichen Nachwuchs.

Am Tag X die bestmögliche Leistung gezeigt

Spricht man von Höhepunkten, kommt man im Jahr 2022 nicht an drei Namen vorbei. Mit viel Vorschusslorbeeren und seinem eigens ausgedachten Sprung, dem «Jan Tonic», reiste der Wildhauser Snowboarder Jan Scherrer an die Olympischen Spiele nach Peking, um seinen Traum von Edelmetall in der Halfpipe zu verwirklichen. Der Jubel über die Bronzemedaille war entsprechend gross.

Als grosse Favoritin startete die Sennwalderin Nicole Göldi zu den Weltmeisterschaften im E-Mountainbike. Gold eine Selbstverständlichkeit? Anhand der Resultate vor dem weltmeisterlichen Rennen schon. Doch dem hohen Erwartungsdruck standzuhalten und am Tag X bereit zu sein, macht Göldi zum verdienten Champion.

Last but not least der Gamser Sportschütze Christoph Dürr: Jahrelang top im nationalen Vergleich und in den internationalen Wettkämpfen durchaus konkurrenzfähig. Doch dieses Jahr kam dann der Durchbruch mit zwei EM-Bronzemedaillen. Eine davon in einem Einzelbewerb, die sehr viel Wert hat, wenn man die Konkurrenz in diesem Sport beachtet, die man für Edelmetall hinter sich lassen muss.