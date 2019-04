Fussball: Gams und Trübbach haben einen Spitzenplatz fest im Visier Der FC Gams geht als Leader in die Rückrunde, der FC Trübbach hat auf Rang zwei überwintert. Beide Teams haben Aufstiegsqualitäten – doch man will sich nicht darauf versteifen und unnötigen Druck vermeiden. Robert Kucera

Auf die gegnerische Abwehr wartet jeweils Schwerstarbeit, wenn der FC Trübbach mit Vehemenz auf Punktejagd geht. (Archivbild: Robert Kucera)

«Fünf Punkte sind schnell weg bei der Drei-Punkte-Regelung», bleibt Gams-Trainer Memo Eriten trotz Pole-Position auf dem Boden. Den ersten Platz nach der Vorrunde sieht er bloss als Momentaufnahme. «Wir nehmen Schritt für Schritt, Spiel für Spiel – am Schluss sehen wir, was herauskommt.» Eriten will erst gar nicht verfrühte Euphorie aufkommen lassen und gleichzeitig Druck rausnehmen.

Nicht zu viel Druck aufbauen

«Für junge Spieler ist es ein zu grosser Druck, wenn man nur noch von Rang eins spricht», ist Trübbachs Trainer Ranko Telic überzeugt. Deshalb hat er, wie sein Kollege aus Gams, an der ursprünglichen Zielsetzung «unter den ersten drei sein» nichts geändert.

«Für uns ist es wichtig, dass wir vorne dabei sein wollen und dafür sorgen, dass es bis zum Schluss spannend bleibt.»

Einen Unterschied gibt es allerdings: Während Telic nach Saisonende hören möchte, dass seine Mannschaft ein gutes Jahr gehabt habe und Fortschritte erzielte, formuliert Eriten seinen Lieblingssatz im Juni wie folgt: «Gratulation zum Aufstieg».

Breiter Kader erhielt weiteren Zuwachs

Der Gamser Coach verschweigt nicht, dass er und seine Crew, wenn man schon auf Platz eins überwintert hat, diesen auch bis zum Schluss halten will. Doch in der Rolle des Gejagten zu sein ist auch eine Bürde. «Vor vier Jahren waren wir lange Zeit Erster», blickt Memo Eriten zurück. «In den letzten Spielen ging uns dann die Luft aus.» Ein Szenario, das sich nicht wiederholen sollte. Denn der Trainer ist überzeugt, dass sich die Spieler weiter entwickelt haben und nun auch noch in der Rückrunde Fortschritte machen werden.

Ausserdem verfügt Eriten über einen breiten Kader von 29 Spielern. Er kann aus dem Vollen schöpfen, auf Schwächen rasch reagieren. Den Kader bei Laune zu halten scheint ebenfalls kein Problem darzustellen. «In Gams fühlt sich jeder pudelwohl.» Er hat dafür gesorgt, dass in der Vorbereitungszeit jeder die Chance erhalten hat, sich zu zeigen. Dies gilt auch für die neuen Spieler. Mit Rui Almeida (Schaan) und Jorge Lopez (Buchs) kommt viel Routine nach Gams. Speziell ist der Zuzug vom ehemaligen Buchser Junior Marc Schwendener. Da gleich drei Torhüter verletzt ausfielen, reaktivierte Eriten den Goalie, der zehn Jahre nicht mehr gespielt hat. «Dieser Transfer war extrem wichtig. So konnten wir die Trainings mit einem Goalie gestalten.»

Aus Fehlern der letzten Rückrunde lernen

Als Jäger von Leader Uznach II fühlt sich die erste Mannschaft Trübbachs nicht. Ranko Telic betont, dass es ihrer 4.-Liga-Gruppe drei weitere starke Teams gäbe. Eines davon wolle man in der Schlussrangliste hinter sich lassen. Denn sonst könne man nicht von einer erfolgreichen Saison sprechen. Dabei wird auch die Lernfähigkeit des Kaders auf die Probe gestellt. Letzte Saison beendete Trübbach die Vorrunde mit 19 Punkten auf Platz vier. Daraufhin holte man in der Rückrunde fünf magere Zähler und fiel auf Rang fünf zurück. Trainer Telic fordert:

«Ich will, dass dieses Jahr zu sehen ist, dass die Spieler gewachsen sind und hier eine Verbesserung erzielen.»

Die Vorbereitungszeit war aus seiner Sicht nicht immer einfach. «Es waren nicht immer alle Spieler im Training dabei. Aber es ist gegangen.» Kraft und Ausdauer dominierten die Einheiten. Dies tat der guten Laune innerhalb der Equipe keinen Abbruch. «Die Stimmung ist gut», so der Trainer, der keine Abgänge zu beklagen hat. In der Rückrunde wird er aber die eine oder andere berufliche Absenz zu verkraften müssen. Doch er kann sich auch über einen neuen Spieler freuen. Verteidiger Bunjamin Shaini kommt vom Ligakonkurrenten Bashkimi. In Trübbach trifft er auf viele Kollegen, mit denen er nun zusammenspielen darf. Mit seiner Routine wird er Ruhe in die Defensive bringen.