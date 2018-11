Spielerlebnis Walensee gewinnt den Tourismuspreis Milestone Der der Milestone 2018 in der Kategorie Innovation, wurde am in Bern an das Spielerlebnis Walensee verliehen. In der gleichen Kategorie war auch die Staubernbahn Frümsen für den Final der letzten Acht nominiert. Heini Schwendener

Monika Heeb-Lendi, Präsidentin des Vereins Spielerlebnis Walensee, freut sich über den Milestone 2018. (Bild: Remy Steiner)

68 Projekte aus der ganzen Schweiz sind in diesem Jahr für den Milestone, den wichtigsten Tourismuspreis der Schweiz, in der Kategorie Innovation eingereicht worden. Rund 600 Entscheidungsträger aus Tourismus, Wirtschaft und Politik feierten die Preisträger, die in den vier Kategorien Innovation, Premiere, Nachwuchs und Lebenswerk ausgezeichnet wurden.

Das Spielerlebnis Walensee setzte sich in der Endausscheidung gegen hochkarätige Konkurrenz durch. Beim Sarganserländer Projekt handelt es sich um eine einzigartige Inszenierung, die sechs Themenspielplätze rund um den Walensee mit Hilfe der Walensee-Schifffahrt zu einem spannenden Entdecker-Abenteuer für die ganze Familie verknüpft. Das Projekt, das einen starken Bezug auf die lokalen Gegebenheiten nehme, habe das Potenzial, auch in andere Regionen adaptiert zu werden, heisst es in der Begründung der Jury.

Preisgeld für Weiterentwicklung des Projekts

Monika Heeb-Lendi, Präsidentin des Vereins Spielerlebnis Walensee, nahm am Dienstagabend im Kursaal Bern mit grosser Freude und voller Stolz den Milestone 2018 entgegen. Die 10000 Franken Preisgeld würden für die Weiterentwicklung des Projekts verwendet, sagte Monika Heeb-Lendi. (she)