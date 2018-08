Spiel und Spass gibt es bei der Werdenberger Sportwoche im Überfluss

Traditionell geht es in der letzten Ferienwoche in den Sporthallen und auf den Sportanlagen der Regionen Werdenberg und Sarganserland rund. Eine Woche lang können Kinder dem Sport frönen – sie probieren was Neues aus oder machen dort mit, wo sie gute Erfahrungen gesammelt haben.