Spiel, Sport und Spass am Buchser Spielturnier des Turnvereins 18 Mannschaften massen sich in den Sportarten Unihockey, Bodenaufvölkerball und Bubblesoccer.

(pd) Polysportives Am Freitag fand im BZB Buchs das Spielturnier des Turnverein Buchs statt. Auf dem Spielplan standen Unihockey, Bodenaufvölkerball und Bubblesoccer. Die 18 angemeldeten Mannschaften wurden in zwei Kategorien unterteilt. Es gab zehn gemischte Gruppen und acht reine Männer Gruppen. In den sechs bis achtköpfigen Mixed-Teams mussten mindestens zwei Frauen mitspielen. Mit dabei am Turnier waren auch sechs Turnerinnen und Turner des organisierenden Buchser Vereins, welche sich in den verschiedenen Mannschaften aufteilten.

In den Vorrundenspielen kämpften die 18 Mannschaften in den Kategorien Aktive und Mixed gegeneinander um den Einzug in den Halbfinal, wobei sich in jeder Kategorie die vier besten Mannschaften qualifizierten.

Bubble Troubles und Gretha Grün siegen

Die Mannschaften spielten fair und hatten grossen Spass an diesem speziellen polysportiven Turnier. Kurz vor Mitternacht standen schliesslich die vier Finalisten fest. Die Stimmung in der Halle war gut. Die Teilnehmenden wurden kräftig von ihren Freunden angefeuert. Durchsetzen konnten sich bei den Aktiven schliesslich die Bubble Troubles, bei den Mixed-Teams trug Gretha Grün den Sieg davon. Die Mannschaften auf den Podestplätzen duften sich bei der Siegerehrung über einen Geschenkkorb freuen. Auch die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden fürs Mitmachen mit einem Erinnerungspreis belohnt. Nach der Rangverkündigung liessen Teilnehmer und Besucher den Abend in gemütlicher Runde gemeinsam ausklingen.