Spiel in zweiter Halbzeit gedreht Im 4.-Liga-Derby zwischen dem FC Grabs und dem FC Gams erwachte der Leader erst nach der Pause – aber wie: Innert sieben Minuten wurde aus einem 2:1-Pausenstand ein 2:3-Schlussresultat. Robert Kucera

Da war die Grabser Welt noch in Ordnung: Manuel Lefèbvre (Mitte) lässt Gams-Goalie Roland Gantenbein keine Chance und erzielt das 1:0. (Bild: Robert Kucera)

Auf dem Mühlbach durften sich gleich zwei Spieler als Doppeltorschützen feiern lassen. In Feierlaune war nach dem Spiel freilich nur einer: «Das ist ziemlich geil», kommentiert Dominik Hardegger vom FC Gams seinen Doppelpack. Es fühlt sich aus seiner Sicht vor allem durch die Tatsache, dass er einst als Junior auf diesem Platz gespielt hat, so richtig gut an. Anders Manuel Lefèbvre: «Ich bin gar nicht glücklich. Denn wir sind schliesslich mit null Punkten vom Feld gegangen.»

Zweimal brachte er seine Farben in Front – die Belohnung blieb aus. «Es ist bitter, so ein Spiel zu verlieren», sagt er und verweist vorab auf die erste Halbzeit: «Da waren wir die bessere Mannschaft.» Hardegger anerkennt die Leistung des Gegners und merkt an: «Über das ganze Spiel gesehen wäre ein Unentschieden absolut gerecht gewesen. Aber so ist es halt: Wenn man in der Tabelle vorne ist, gewinnt man solche Partien.»

An der Chancenverwertung muss gearbeitet werden

Als Anhänger von Gams fragte man sich während der gesamten ersten Hälfte, wann wohl der Wecker klingeln würde. Schon früh kam der Grabser Philipp Schaltegger zu zwei Chancen (1. und 3.) – die Warnschüsse blieben allerdings ungehört. Mal für Mal überwand das Heimteam die Gästeabwehr, mit meist nur einem Pass in die Spitze wurde Torgefahr kreiert. In der 31. Minute reüssierte dann Lefèbvre endlich und doppelte gleich nach: Kurz vor der Pause profitierte er vom genauen Zuspiel von Benjamin Rüesch, der seinerseits kurz zuvor mit einem langen Ball auf der rechten Seite auf die Reise geschickt wurde. Ärgerlich aus Grabser Sicht sind aus der ersten Halbzeit aber zwei Sachen: Zum einen fiel nach einem Standard der Ausgleichstreffer aus heiterem Himmel. Nach einem Freistoss stand Hardegger goldrichtig. Sein Kopfball landete via Innenpfosten hinter der Linie. Zum anderen mangelte es dem FC Grabs an der Effizienz vor dem Tor.

«Wir haben unsere Chancen gehabt», bemerkt Lefèbvre bitter. «Zu Beginn der Partie hätten wir die Chancen machen müssen. Dann hätten wir das Spiel gewonnen. Wir müssen unbedingt an unserer Chancenverwertung arbeiten.» Der Doppeltorschütze schliesst sich derweil aus der Kritik nicht aus: «Wenn man alleine auf den Goalie geht, muss man treffen.» So wie er es beim 1:0 mustergültig vorgemacht hat. Anders in der 75. Minute. Gleich zweimal scheiterte er da an Gams-Keeper Christian Gassner. Der dritte persönliche Treffer wäre für den steten Gefahrenherd im Gamser Strafraum verdient gewesen.

Pausenansprachen mit entscheidender Wirkung

Mit dem zweiten Treffer aus einer Standardsituation (Penaltytor von Igor Manojlovic) glich Gams schon früh in der zweiten Hälfte aus. Ein wegweisendes Tor, wie Hardegger beobachtet hat: «Da war bei Grabs ein Bruch zu spüren.» Wie wahr: Die Gäste liessen daraufhin nicht locker, und nachdem Manojlovic die Grabser Abwehr ausgetanzt und zentimetergenau zu Hardegger passte, liess sich die Nummer acht des FC Gams nicht lange bitten und brachte den Leader erstmals in Führung.

Entscheidend waren aus Sicht Hardeggers die Pausenansprachen: «Unser Trainer ist schon ein bisschen laut geworden», erzählt der Stürmer. Doch Coach Memo Eriten verliess die Garderobe rasch wieder, «er hat uns in Ruhe gelassen, sodass wir uns selbst Gedanken machen konnten, das Spiel analysierten und einander gepusht haben.» Wie Hardegger sagt, habe man eine kleine Taktikänderung vorgenommen: «Wir haben uns vorgenommen, dass wir wie Grabs nahe an den Mann gehen – der Rest kam von alleine.»

Grabs – Gams 2:3 (2:1)

Mühlbach. – 100 Zuschauer. – Sr. Smajovik.

Tore: 31. Lefèbvre 1:0. 37. Hardegger 1:1. 42. Lefèbvre 2:1. 47. Manojlovic 2:2 (Foul- Penalty). 54. Hardegger 2:3.

FC Grabs: Gantenbein; Smajli, Eggenberger, Herzberg, Zogg; Sassano, Wettler, Moser, Schaltegger; Lefèbvre, Rüesch. – weitere eingesetzte Spieler: Galbier, Vetsch, Pirker.

FC Gams: Gassner; Suhner, Pereira, Wyss, Pahud; Bachmann, Schneider, Näf, Beti; Manojlovic; Hardegger – weitere eingesetzte Spieler: Fäh, Dürr, Steinhauser, Aggeler, Marinello.

Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Beti (Reklamieren), 24. Eggenberger (Foul), 70. Suhner (Foul), 71. Sassano (Unsportlichkeit), 90.+3 Hardegger (Ball wegschlagen).