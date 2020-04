Spendenaktion: Eine Saxer Kunstmalerin zeigt Mitgefühl Lisel Bernegger verkauft Kunstkarten und spendet den Erlös Lea Bossi für ein lebensrettendes Medikament.

Lisel Bernegger spendet gerne den Erlös aus den kleinen Kunstwerken, wie hier beim Kartenständer im Volg Sax. Bild: Hansruedi Rohrer

Lisel Bernegger kennt man als fröhliche, aufgestellte Person – und als Kunstmalerin. Sie wohnt im gleichen Dorf Sax wie die sechs Monate alte Lea Bossi, welche an einer genetisch bedingten Erbkrankheit leidet. Das lebensrettende Medikament ist sehr teuer (siehe W&O vom 11. April). Dazu ist bereits eine Crowfunding-Aktion über www.gofundme.com/f/pinkie-finger im Gange.

Lisel Bernegger möchte diese Hilfsaktion ebenfalls unterstützen. Sie verkauft eine reichhaltige Auswahl an Kunstkarten mit einheimischen Landschaften, Blumen, Tieren und weiteren Sujets für vielerlei Zwecke, dabei sind auch Glückwunsch- und Beileidskarten. Angeboten werden diese Karten samt passendem Couvert nicht nur bei Lisel Bernegger persönlich an der Hueb 18 in Sax mit kleinem Stand und Kässeli vor ihrem Haus, sondern ebenfalls an Kartenständern im Volg, Sax, im Rhymarkt, Grabs und im Roxymarkt, Balzers.

Eine Malerin aus Leidenschaft

Wenn Lisel Bernegger jeweils persönlich in diesen Geschäften anwesend sei, erhalte sie sogar auch noch zusätzliche Spenden von Leuten, mit denen sie ins Gespräch komme, sagt die einheimische Kunstmalerin. «Aber auch mit den kleinen Beträgen einer Karte gibt es am Schluss eine grosse Sache», sagt sie. Und mit dem Erwerb einer oder mehreren Karten hat man ja dann ein künstlerisches Werk Lisel Berneggers in Kleinformat zu Hause oder kann damit ein Geschenk machen.

Die Künstlerin gibt die Idee sogar so weiter, dass auch andere Personen mit irgendeinem Produkt ähnliches in diesem Sinne machen könnten.

Herausforderungen: «Ich brauche das!»

Lisel Bernegger malt ihre originalen Werke in Öl, darunter sind auch grossflächige Bilder in satten Farben. Sie hat mit lisel-bernegger.li auch eine Website. «Ich male eigentlich das ganze Jahr, auch verschiedene Sujets auf Bestellung hin», erklärt sie. Manchmal sei das eine Herausforderung, bei der auch Ideen gefragt sind, meint sie weiter. «Aber ich brauche das!» Verschiedene ihrer Werke hat man schon an sechs Ausstellungen in der Region sehen können.

Mit der Spendenaktion ihrer Karten stösst sie auf grosses Interesse. Die Bilder im Kleinformat sind ja sonst nirgends erhältlich. Und hocherfreut ist natürlich auch Helen Bossi, die Mutter der kleinen Lea, der die Aktion gilt. «Wir kennen uns ja, wir wohnen doch im gleichen Dorf und auf diese Art zu helfen, macht auch mir Freude», entgegnet Lisel Bernegger und ist schon wieder daran, Nachschub für die Verkaufsstellen bereitzustellen.