Spass für Daheimgebliebene beim Ferien-Fun-Day in Buchs

20 Kinder aus der Region Werdenberg erlebten einen spassigen Tag dank dem Diakonieverein Werdenberg.

Die Kinder waren sich einig, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Ferien-Fun-Day stattfinden soll. Hanselmannc

(pd) Ferienspass kann man auch erleben, wenn man aus finanziellen oder anderen Gründen zu Hause bleiben muss. Mit dieser Überlegung organisierte der Diakonieverein Werdenberg am Montag in der Kaffihalle in Buchs einen Ferientag für Kinder aus Familien mit eingeschränktem Budget.

Kinder konnten sich austoben

Der Anlass stand unter dem Motto «Du bist wertvoll». 20 Kinder aus der Region Werdenberg im Primarschulalter waren gekommen.

Beim Schatzkistchen basteln, Geschicklichkeitsspielen und der anschliessenden Olympiade im Sommerskifahren und Dreibeinlauf hatten die Kinder viel Spass und konnten sich richtig austoben.

Hanselmannc

Obwohl der Tag verregnet war und fast alle Aktivitäten drinnen durchgeführt werden mussten, waren die Kinder der Meinung, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Ferien-Fun-Day stattfinden soll.