Spanische Touristen werden von heftigem Gewitter überrascht: Canyoning-Unglück in Vättis fordert drei Todesopfer – ein Mann wird noch vermisst

Am frühen Mittwochabend ist es in Vättis in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Nach einem heftigen Gewitter, welches über diesem Gebiet niedergegangen war, wurden vier Männer als vermisst gemeldet. Drei Männer konnten in der Nacht tot aufgefunden werden. Ein vierter Mann wird noch vermisst.