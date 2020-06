Sommerlager trotz Coronavirus: «Wir Leiter müssen dieses Jahr sicher ein wenig mehr ‹Polizist› sein als sonst» Die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln stellen Organisatoren von Kinderlagern vor Herausforderungen. Das Leiterteam der Katholischen Kirche Sennwald hat sich dennoch entschieden, das Sommerlager durchzuführen – wenn sich genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden.

Das Leiterteam möchte den Kindern trotz Coronavirus ein tolles Sommerlager bieten. Bild: PD

Zum fünften Mal plant das junge Leiterteam der Katholischen Kirche Sennwald ein Sommerlager (Sola) für Kinder der 1. Primar- bis zur 1. Oberstufenklasse aus den Gemeinden Sennwald und Wartau. Auf den Werbeplakaten steht:

«Jetzt erst recht».

Denn: «Trotz der aktuellen Situation wollen wir das Lager durchführen, wenn sich genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden», sagt Sarina Dütschler. Sie hat die Hauptleitung inne. Eine Woche, vom 20. bis 25. Juli, können die Kinder im bündnerischen Rona in der Nähe von Savognin verbringen. «Unser Ziel ist es, den Kindern trotz Coronapandemie eine schöne Lagerwoche zu ermöglichen.»

Leiterinnen haben Einblick in Kita und Schule

Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, ob das Lager abgesagt oder trotz allem durchgeführt werden soll, sagt Sarina Dütschler gegenüber dem W&O. «Wir haben uns gefragt, ob das Lager durch die besonderen Massnahmen ‹mühsam› wird für die Kinder – dann hätten wir uns dagegen entscheiden.»

Sarina Dütschler arbeitet in einer Kindertagesstätte, ihre Leiterkollegin Sarah Schatzmann ist Primarlehrerin. Beide haben dadurch einen Einblick, wie Kinder mit den coronabedingten Massnahmen zurechtkommen. Unter Einbezug des Leiterteams sowie der Köchinnen habe man sich nach reiflicher Überlegung, und nachdem der Bundesrat Ende Mai weitere Lockerungen bekanntgegeben hat, für die Durchführung des Lagers entschieden. Auch Seelsorger Günter Schatzmann und die Kirchenverwaltungsratspräsidentin Renata Eugster stehen hinter dem Entscheid.

Beim Essen werden sich die Kinder an einige neue Regeln halten müssen. Symbolbild: Michael Buholzer

Entlastung für Eltern, Abwechslung für Kinder

«Wir möchten Eltern und Kinder in der aktuellen Situation, in der man nicht gross verreisen kann, unterstützen», so Sarina Dütschler. Den Kindern soll das Lager im Gruppenhaus Cà Montana eine tolle Abwechslung und den Eltern eine Entlastung bieten.

«Die Kinder mussten in den vergangenen Monaten grösstenteils auf ihre Gspänli verzichten– das können sie im Lager nachholen. Wir werden zusammen grillieren, spielen, auf den Spielplatz gehen und einfach gemeinsam eine schöne Woche verbringen.»

Die Hauptleiterin betont:

«Wir nehmen die Situation ernst und haben ein Schutzkonzept erarbeitet.»

Darin steht beispielsweise, dass keine hygienetechnisch kritischen Spiele gespielt und wenn immer möglich Aktivitäten im Freien geplant werden.

Im Schlafbereich wird nur jedes zweite Bett besetzt, die Zimmer werden mehrmals täglich gelüftet und Mülleimer häufig geleert. Die Kinder sollen keine Spielsachen von zu Hause mitbringen. Die sanitären Anlagen sowie Türgriffe werden desinfiziert, zum Händetrocknen gibt es Einwegtücher. In der Küche wird sauberes Geschirr nur mit Handschuhen verräumt und das Essen wird ausschliesslich von einem Leiter und nicht von den Kindern selber geschöpft.

Kinder sollen Lager trotz Konzept geniessen können

Das Schutzkonzept ist auf der Website aufgeschaltet. Es sei aber nicht für die Kinder zum Durchlesen gedacht, dafür sei es zu umfangreich und detailliert. «Für die Kinder machen wir ein einfach verständliches Merkblatt mit den wichtigsten Punkten», so Sarina Dütschler.

Viele Massnahmen, wie etwa das regelmässige Händewaschen, kennen die Kinder schon von der Schule her. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Die Kinder müssen sicher auf gewisse Punkte achten, können aber trotzdem das Lager geniessen.» Das ist der jungen Frau sehr wichtig. Vieles würden die Kinder sowieso schon von der Schule her kennen und letztlich sei alles eine Frage der Organisation. Aber:

«Wir Leiter müssen dieses Jahr sicher ein wenig mehr ‹Polizist› sein als in anderen Jahren. Da wir ein sehr grosses Lagerhaus mit riesigem Umschwung haben, lassen sich die Abstandsregeln aber gut einhalten.»

Das Leiterteam plant möglichst Aktivitäten im Freien. Symbolbild: Pius Amrein

Umplanen muss das Leiterteam bei manchen beliebten Abendaktivitäten. So können beispielsweise die Disco mit Paartanz oder der Kinoabend wegen zu nahen Körperkontakts nicht wie bis anhin durchgeführt werden. Eher werden Spiele in Kleingruppen auf dem Programm stehen.

Einzelportionen statt Konfi aus dem grossen Glas

Das Lager wird die Katholische Kirche aufgrund der besonderen Massnahmen etwas teurer kommen als sonst. Unter anderem, weil die Köchin gewisse Produkte wie Butter oder Konfitüre verpackt in Einzelportionen einkaufen wird und weil mehr Material wie Seife, Einwegtücher, Desinfektionsmittel und Handschuhe benötigt wird.

Sarina Dütschler ist überzeugt, dass es «für alle eine etwas andere Lagerwoche als sonst wird». Dank dem guten und jahrelangen Zusammenhalt des Leiterteams sei sie aber zuversichtlich, «dass es gut kommt».