Sommer im November Am Samstag begeisterte der Zürcher Sänger Loco Escrito sein Publikum im Fabriggli. Mit einem gelungenen Auftritt bewies der aufgehende Latino-Star sein Potenzial. Bianca Helbling

Nicolas Herzig alias Loco Escrito vermochte zu überzeugen. (Bild: Bianca Helbling)

Das Publikum ist an diesem Abend von nah und fern angereist, über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus hat Loco Escrito die Menschen angelockt. Viele Zuschauer freuten sich, einmal Latino-Musik in der Region geboten zu bekommen, denn diese Musikrichtung ist hier eher unterrepräsentiert. Umso überraschender, dass es sich beim auftretenden Künstler auch noch um einen Schweizer handelte. Loco Escrito bedeutet wörtlich übersetzt der geschriebene Verrückte. Den Namen gab ihm sein verstorbener bester Freund, weil der 28-Jährige Wetziker in seiner damaligen Rapp-Gruppe so verrückte Texte dichtete.

Platz vier in der Schweizer Hitparade

An diesem Samstag sorgte er beim ausverkauften Konzert im Fabriggli trotz Novemberkälte für Sommergefühle. Kaum betrat er zu Beginn die Bühne, schossen die Zuschauerarme mit Handys bewaffnet nach oben, um jeden Augenblick des Starauftritts festzuhalten. Stilecht mit Sonnenbrille präsentierte er seine Songs, zuweilen untermalt vom begeisterten Kreischen der weiblichen Anhängerinnen. Die Lieder handelten oft von Liebe, Partnerschaft und Verzeihen und regten zum Tanzen an. Dazu gehörten auch seine grössten Erfolge «Sin Ti» und «Adiós». Letzterer war einer der grossen Schweizer Sommerhits dieses Jahres. Aber auch in Portugal und Lateinamerika wurden die Songs des Halb-Kolumbianers bereits gespielt. Seit jeher hat Nicolas Herzig, wie er mit richtigem Namen heisst, ein Händchen für Musik. Er trat 2015 bei die «grössten Schweizer Talente» auf, wurde von SRF 3 zu einem «SRF Best Talent» gekürt und ist nun dabei, die ganze Schweiz mit seinem Urban-Latin-Stil zu erobern.

Loco Escrito gewann die Zuschauerherzen nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Charisma. Er erzählte dem Publikum aus seinem Leben, gab Ratschläge, sang Geburtstagsständchen und wählte sogar eine Freiwillige aus dem Publikum aus, die mit ihm eng umschlungen auf der Bühne tanzen durfte. Sein Hüftschwung und eine Oben-ohne-Performance katapultierten die Stimmung der euphorischen Zuschauer gegen Schluss auf den Höhepunkt. Qualitativ stehen seine Werke Latino-Grössen wie Enrique Iglesias oder Luis Fonsi in nichts nach. Obendrein bewies Loco Escrito an diesem Abend, dass er mit seinem gelungenen Mix aus eingängiger Musik, Charme und Attraktivität eindeutig das Zeug zu einer steilen Karriere hat.