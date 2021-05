Solidarität Nach mutwilliger Zerstörung von Regenbogenplakaten in Buchs: Die SP Werdenberg verurteilt den «feigen, von Hass und Intoleranz geprägten Angriff» aufs Schärfste Die SP Werdenberg bezieht öffentlich Stellung zum Angriff auf die LBGT+-Gemeinschaft durch die mutwillige Zerstörung der Beflaggung an der Buchser Bahnhofstrasse vom 17. Mai. Die Partei ruft zu Solidarität und Unterstützung auf.



In der Nacht auf Montag haben Unbekannte an der Bahnhofstrasse Buchs rund 80 Plakate mutwillig zerstört. Kapo SG

(pd/wo) Der 17. Mai ist der Idaho (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie). In zahlreichen Städten weltweit werden ganze Strassen mit Regenbogenfahnen beflaggt, als Zeichen von Toleranz, Respekt, Akzeptanz und Gleichstellung gegenüber Queers.

Auch in Buchs wollte das Sozialwerk.LGBT+ diesen wichtigen Tag sichtbar gestalten. Von der Stadt bewilligt, umsäumten sie die Bäume der Bahnhofstrasse mit 80 Regenbogenflaggen. Diese wurden in der Nacht auf den 17. Mai jedoch allesamt mutwillig heruntergerissen.

«Die SP Werdenberg verurteilt diesen feigen, von Hass und Intoleranz geprägten Angriff auf eine Minderheit unserer Mitmenschen aufs Schärfste.»

Dies schreibt die Partei in einer Stellungnahme.

Verein leistet wertvollen Beitrag in Gesellschaft

Pia Zurbrügg ist Präsidentin der SP Werdenberg. Urs Baerlocher

Der Verein Sozialwerk.LGBT+ leiste einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft. «Sie setzen sich in der gesamten Südostschweiz für die Belange von LGBTIQA-Menschen ein und bieten unter anderem auch Jugendlichen Orientierung und Halt durch professionelle Beratung, Vernetzung, Weiterbildung etc. Sie leisten dort Unterstützung, wo unsere Gesellschaft mit ihren Stereotypen Vorstellungen versagt und bei Betroffenen Leid verursacht», schreibt die SP weiter.

SP Werdenberg ruft zu Solidarität und Unterstützung auf

Die SP Werdenberg dankt dem Verein Sozialwerk.LGBT+ für ihr grosses Engagement und ruft die Werdenbergerinnen und Werdenberger in ihrer Stellungnahme zu Solidarität und Unterstützung auf.

«Wir stellen uns ganz klar gegen Hass, Gewalt, Ungerechtigkeit und Intoleranz. Für ein faires Werdenberg für alle.»