Slow-Up im Rheintal: Die Ostschweizer Inlineskating-Saison steht vor der Tür

«slowUp» Bodensee : Am 25. August findet in der Bodenseeregion der zweite «slowUp» in der Ostschweiz statt. Der über 40 km lange Rundkurs entlang der Orte Tübach, Horn, Arbon, Salmsach, Romanshorn, Amriswil, Egnach, Roggwil und Steinach bietet einen traumhaften Ausblick auf den Bodensee und das Alpstein-Massiv. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Nachwuchscup: Auch für Kinder und Jugendliche gibt es eine Wettkampfserie: den Nachwuchscup. Die Rennen finden in der Schweiz, Liechtenstein, Süddeutschland und im Elsass statt. Am 29. Juni steht in Weinfelden das nächste Rennen in der Ostschweiz an. www.nachwuchscup.ch

Skaten für Kinder: Mit «Kids on Skates» führt Rollerblade jedes Jahr Einführungskurse für Kinder und Jugendliche durch. Der nächste in der Ostschweiz findet anlässlich des Inlinerace Liechtenstein statt. Ein weiterer Kurs steht am 29. Juni in Weinfelden im Inlinedrom an. www.kidsonskates.ch (Bild: Getty)