Ski Alpin Saisonrückblick: Mettlers Europacupsieg und die nicht endende Suche nach Rhythmus und Konstanz beim Duo Fischbacher/Zelger Von den lokalen Skirennfahrern kam diese Saison nur der Obertoggenburger Josua Mettler richtig in Fahrt. Zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit im Saisonfazit liegt ein schmaler Grad, der sich Beständigkeit nennt.

Diesen Winter haben drei Skirennfahrer aus der Region Europacuprennen bestritten. Dies mit unterschiedlichem Erfolg. Der Sprung in den Weltcup gelang weder Lorina Zelger (Gams) noch Marco Fischbacher und Josua Mettler (beide Unterwasser). Für letzteren hätte in anderen Jahren aber die Türe weit offen gestanden. Doch das Schweizer Ski-Team ist derzeit so stark, dass der Europacupsieg im Super-G von Josua Mettler (19. Januar in Zinal) nicht automatisch das Weltcup-Startticket bedeutete.

Dies schmälert den Rückblick auf den Winter in keinster Weise, wie der Obertoggenburger festhält:

«Ich bin sehr zufrieden mit der gesamten Saison.»

Josua Mettler überzeugte in allen vier Disziplinen, die er fährt und berichtet von einem «sensationellen Schritt, den ich vorwärts gemacht habe.» Der Europacupsieg ist sein persönlicher Höhepunkt: «Eine coole Sache, dass ich das erleben durfte.»

Fischbacher und Zelger mit unbefriedigender Saison

Der zweite Obertoggenburger Europacupfahrer befindet sich derweil am anderen Ende der Gefühlsskala. Marco Fischbacher hält fest:

«Ich bin absolut nicht zufrieden. Ich konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen.»

Sein kometenhafter Aufstieg vom Nationalen Leistungszentrum Ost ins B-Kader von Swiss-Ski wurde abrupt gestoppt. Mit Spezialisierung auf eine Disziplin hatte der 24-Jährige damals Erfolg. In der Saison 2020/21, so hält er rückblickend fest, war es wohl die falsche Massnahme, um für Furore zu sorgen.

Nach überstandener Verletzungspause wollte Lorina Zelger im Europacup sofort wieder für Glanzresultate sorgen. Doch nun blickt sie etwas enttäuscht zurück:

«Es wäre mehr drin gelegen. Ich hatte eine durchzogene Europacupsaison. Vom sportlichen her bin ich nicht ganz zufrieden.»

Oft fuhr im Hinterkopf die Verletzung noch mit. «Aber ich bin mega glücklich, dass ich fast eine ganze Saison wieder Skifahren konnte.» Und es macht ihr Mut, dass sie vereinzelt angedeutet hat, was in ihr steckt. Doch das Pech schlug auch diesen Winter zu: Nach einem Trainingssturz musste sie im März, vor dem Europacupfinal und den Schweizer Meisterschaften die Saison abbrechen. «Das hat mich mitgenommen, denn ich kam langsam in Fahrt», bedauert Zelger, dass sie in diesen Wettkämpfen nicht ihr Können zeigen durfte.

18 Mal in die Punkteränge gefahren

Betrachtet man ganz nüchtern die Zahlen der Saison, darf Josua Mettler aus Unterwasser erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen. Ein Europacupsieg plus dreimal Edelmetall an Schweizer Meisterschaften – eine mehr als nur geglückte Saison. Dagegen muss der neutrale Beobachter Marco Fischbacher (Unterwasser) und Lorina Zelger (Gams) diesen Frühling zwei Worte zurufen: «Kopf hoch!»

Begnadete Skirennfahrer sind alle drei. Doch nur Mettler ist es auch gelungen, die Saison mit Beständigkeit zu bestreiten. Ganze 18 Mal fuhr er in den Europacuprennen in die Punkteränge. Wie er dem W&O gegenüber mitteilt, freut er sich über die konstant gute Saison. Doch der ehrgeizige Teil in ihm will mehr:

«Ich muss aus den konstanten Rängen 15 bis 30 die konstanten Platzierungen 1 bis 15 machen.»

Schwierige Suche nach dem Rennrhythmus

Zelger war in diesem Tabellenregionen ebenfalls Punktesammlerin im Europacup. Jedoch nur halb so viel Mal wie Mettler. Im Rückblick gelang ihr das gewünschte Comeback mit Topergebnissen nicht.

Die Saison war mehr ein Herantasten, wie sie selber schildert: «Ich muss mich erst wieder an den Rennrhythmus und die Trainings mit dem Team gewöhnen.» Doch sie ist überzeugt, diesbezüglich auf gutem Weg zu sein. «Die nächste Saison starte ich unter ganz anderen Voraussetzungen.»

Rhythmusprobleme bekundete auch Fischbacher. Da er voll auf die Karte Riesenslalom setzte, blieben ihm nicht viele Möglichkeiten, um für Aufsehen zu sorgen. Erschwerend war, dass die ersten drei Rennen zwischen dem 2. und 9. Dezember stattfanden, die vier anderen Riesenslaloms zwischen dem 2. und 7. Februar. «So fand ich den Rennrhythmus nie», sagt der Obertoggenburger, der ohne Punktgewinn blieb. Selbstkritisch ergänzt er, dass die anderen Athleten mit dieser Situation besser klar kamen.

«Dass ich mehr drauf habe, zeigte ich in einzelnen Rennabschnitten und im Training», sagt Fischbacher. Doch das Gesamtkunstwerk über zwei Riesenslalomläufe glückte ihm heuer nicht. Ein Problem, mit dem auch Zelger vertraut ist. Wie sie analysiert, mangelte es nach der Verletzungspause an der mentalen Frische, um zwei gute Läufe pro Wettkampf zu zeigen. Zelger erklärt:

«Entweder habe ich mich nicht getraut, im ersten Lauf voll zu fahren. Oder ich ging im zweiten Lauf nicht das volle Risiko ein und wollte nur das Resultat nach Hause bringen. Gute Läufe sind mir einige gelungen. Aber es war nur einer pro Wettkampf. Und ein guter Lauf reicht nicht.»

Schritt vorwärts beim Gleiten machen

Mit einem einzigen guten Lauf kann Josua Mettler als Speedfahrer natürlich mehr heraus-holen. Wie an den Schweizer Meisterschaften im Super-G. Im Dezember für das Jahr 2020 mit Rang eins und vor eineinhalb Woche mit Platz drei. «Mit dem Rang bin ich zufrieden», meint Mettler zur Bronze-Fahrt. Aber der Zeitabstand ist zu gross.» Auf Sieger Lars Rösti verlor der Obertoggenburger 1,09 Sekunden. Dafür schlug er Weltcupfahrer wie Carlo Janka oder Marco Odermatt.

«Die Besten kochen auch nur mit Wasser und es hat mir gezeigt, was drin liegt.»

Überbewerten will er das Ergebnis nicht. Ihm ist wichtiger dass es diese Saison einen Schritt vorwärts ging. «Aber es gibt noch viel Verbesserungspotenzial», hält Mettler fest. Besonders die Abfahrtsergebnisse haben ihm heuer nicht gefallen. «Das Gleiten läuft mehr schlecht als recht. Hier habe ich enorm viel Potenzial.»

Zu viel gegrübelt und die Lockerheit verloren

In der Retrospektive äussert sich Marco Fischbacher zum Winter:

«Die Saison verlief auf dem Papier schlechter, als sie es in Wirklichkeit war.»

So hat er Fortschritte ausgemacht und sagt: «Ich habe viel gelernt.» Feststellen habe er müssen, dass ohne eine gewisse Lockerheit nichts geht. «Bleibt der Erfolg aus, bin ich einer, der dann mehr grübelt als andere.» Die Unbeschwertheit wieder zu finden ist deshalb elementar.

Sturz sorgte für zu frühes Saisonende

Für Lorina Zelger gilt dagegen vorerst nur eines: Gesund werden. Nach einem Trainingssturz schmerzte es im rechten Knie, Mitte März erfolgte bei Dr. Schlegel in Bad Ragaz die Diagnose: Der Oberschenkelkopf wird nicht gut durchblutet. «Skifahren wäre zwar gegangen», sagt Zelger. «Doch ein Schlag auf den Oberschenkelkopf hätte ausgereicht, um einen Knorpelschaden zu verursachen und ein Leben lang Beschwerden zu haben.» Sie zog es vor, auf die nationalen Titelkämpfe zu verzichten und sofort die sechswöchige Schonfrist zu beginnen. Mit Optimismus blickt sie vorwärts:

«Ich habe gezeigt, dass ich mithalten kann.»