Ski Alpin Das Beste kommt zum Schluss: Die JO des SC Grabserberg hat die Saison mit dem Höhepunkt JO-Rennen abgeschlossen Den ganzen Winter haben die JO-Kinder des Skiclub Grabserberg gut trainiert. Nun durften sie im internen Vergleich ihr Können zeigen und kämpften um die begehrten Podestplätze.

Das Podest Mädchen U16 mit Siegerin Selina Eggenberger. Bild: PD

(pd) Kürzlich konnte der Skiclub Grabserberg für seine JO-Kinder das langersehnte JO-Rennen durchführen. Es wurde auf der Trainingsstrecke auf Freienalp durchgeführt. Jedoch musste auf das Klubrennen der Erwachsenen wegen der nach wie vor gültigen Massnahmen des Bundes verzichtet werden.

Nachdem die ganze Skisaison der Kinder aufgrund der Coronakrise sehr unsicher verlaufen war und das Rennen aus demselben Grund einmal verschoben werden musste, freuten sich alle umso mehr auf dieses Rennen. Die Trainings und Skitage der JO konnten trotz der Einschränkungen wegen Corona über den ganzen Winter durchgeführt werden und so waren die Kinder gut trainiert und bereit für diesen letzten Skitag in Wildhaus. Entgegen der durchzogenen Wetterprognose konnte das Rennen bis zum letzten Fahrer im Sonnenschein genossen werden.

Piste war hart, aber in einem sehr guten Zustand

Bei der Besichtigung stellte sich heraus, dass sich die Piste in einem harten, aber sehr guten Zustand befindet. Die JO-Kinder prägten sich die Schlüsselstellen auf dem von Renngruppenleiter Hansueli Gantenbein ausgeflaggten Lauf genau ein. Trotzdem waren einige Ausfälle zu verzeichnen und alle versuchten, sich im zweiten Lauf noch etwas zu verbessern.

In der Kategorie Mini siegten Flurina Fuchs und Mauro Oehler. In der Kategorie Animation setzten sich Rahel Hasler und Vitus Kobelt durch. In der Altersklasse U12 nahmen nur Knaben teil. Hier fuhr Florian Gantenbein die schnellste Zeit. Die Sieger U14 hiessen Ramona Gantenbein und Jonas Eggenberger und bei den ältesten JO-Kindern der Altersklasse U16 setzten sich Selina Eggenberger und Dario Gantenbein durch. Aufgrund der schnellsten Zeiten wurden Selina Eggenberger und Jonas Eggenberger zu den JO-Meistern gekürt.

Die Renngruppe des Skiclubs Gams durfte in einer Gästekategorie mitfahren und alle zusammen genossen den gemütlichen Skitag zum Saisonabschluss.