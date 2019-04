Aufwertung für Mensch, Tier und Natur: Simmi wird bis Herbst renaturiert Auf knapp einem Kilometer wird die Simmi in ein renaturiertes Flussbett umgestaltet. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das 2,75 Mio. Fr. teure Projekt, das den Abschnitt für Mensch, Tier und Natur aufwertet. Corinne Hanselmann

Die beim Golfplatz platzierte Informationstafel über das Renaturierungsprojekt stösst auf Interesse. Mit dem Spatenstich vom Mittwoch erfolgte der Startschuss für die Arbeiten der Simmi-Renaturierung. (Bild: Bilder: Corinne Hanselmann) Hier wird ein Fussgängersteg gebaut. Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams, informierte die Anwesenden. 4 Bilder Simmi wird bis Herbst renaturiert

«Vor über 100 Jahren wurde die Simmi kanalisiert. Auf alten Karten sieht man noch, wie der ursprüngliche Simmi-Bachlauf über die Felder führte», sagte der Gamser Gemeindepräsident Fredy Schöb anlässlich des Spatenstichs am Mittwochnachmittag. «Jetzt haben wir die Gelegenheit, dieses Korsett wieder etwas zu öffnen und der Simmi mehr Platz zu geben.»

Renaturierung am Kanal im Ochsensand löste Initialzündung aus

2013 habe WWF Schweiz ihn erstmals kontaktiert und zu einer Besprechung zum Projekt «Der Nase nach» eingeladen. «Ich konnte mir damals noch nicht so viel darunter vorstellen», gibt Fredy Schöb zu. Bald wurde aber klar, dass mit der Nase der Fisch gemeint war, der vermehrt gefördert werden soll.

«Eine ‹Initialzündung› ausgelöst hat das Projekt am Werdenberger Binnenkanal im Ochsensand. Ich habe dann gedacht, wenn so etwas Wunderbares hier in einem ähnlichen Stil entstehen könnte, müssen wir nun alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu realisieren.»

Gesagt, getan: Ohne grössere Diskussionen oder vehemente Gegner erfolgte in den vergangenen Jahren die Planung. «Und so stehen wir heute hier – und dürfen den Spatenstich machen», so der Gemeindepräsident, der von einem «freudigen Ereignis» spricht.

Das Naherholungsgebiet wird attraktiver

Projektingenieur Remo Lüchinger vom Planungsbüro Bänziger Partner AG in Oberriet erläuterte anschliessend die technische Seite. «Wir bauen die Simmi nicht nur für die Nase, es gibt noch viel mehr Fische, die davon profitieren. Zudem wollen wir für weitere Tiere und Pflanzen Aufwertung und Raum schaffen», so der Fachmann.

«Ich bin zuversichtlich, dass durch diese Aufwertung auch das Naherholungsgebiet für die Bevölkerung attraktiver wird. Durch die Verbreiterung der Simmi wird zudem der Hochwasserschutz verbessert.»

Ab der Einmündung in den Werdenberger Binnenkanal wird die Simmi rund 975 Meter bachaufwärts aufgeweitet. «Die Simmi wird danach nicht mehr schnurgerade, sondern geschlängelt verlaufen», erklärt Lüchinger. Das Ufer wird abgeflacht, das Wasser wird unterschiedlich tief und schnell sein – dadurch entstehen neue Lebensräume. «Wir bauen Strukturelemente in die Sohle ein, zum Beispiel aus Holz, Kies, oder Wurzelstöcken. Auch am Ufer und nebenan werden Lebensräume geschaffen, etwa mit Steinen und Totholzhaufen.» Geplant ist auch ein Fussgängersteg beim Langengraben, um die Simmi zu überqueren. Unterhalb der SBB-Brücke wird eine Auenlandschaft mit Zugang zum Wasser für die Bevölkerung geschaffen.

3000 Lastwagenladungen Aushub fallen an

Im vergangenen Winter wurde der Windschutzstreifen im entsprechenden Gebiet grösstenteils gerodet, um Platz zu schaffen für die Aufweitung. Aufgrund der Fischschonzeit beginnen die Bauarbeiten im Gewässer erst am 1. Juni. Bis dahin werden aber diverse Vorbereitungsarbeiten getätigt. Im kommenden Oktober sollten die Bauarbeiten abgeschlossen werden können, so Lüchinger.

Bei den Bauarbeiten fallen rund 3000 Lastwagenladungen voll Aushubmaterial an. Der qualitativ geeignete Erdaushub wird für eine Bodenverbesserung auf einer Fläche von fünf Hektaren im Schopfriet, nahe der Ara Gams, verwendet.

Die Hälfte der 2,75 Mio. Fr. bezahlt der Kanton

Finanziert wird das Renaturierungsprojekt etwa zur Hälfte vom Bund. Aber auch der Kanton, die Gemeinden Gams und Sennwald, WWF Schweiz, der Naturmade-Star-Fonds des Elektrizitätswerks Stadt Zürich sowie die Stiftung Grünes Golf Gams beteiligen sich.