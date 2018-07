Simmi-Weiher ist entleert: Das Hoffen auf ein reinigendes Gewitter

Entenflöhe auch im Gamser Simmi-Weiher: Juckreiz und Hautausschlag statt Badespass

Ein Entenfloh-Befall vom Chapfensee hat die sozialen Medien beschäftigt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass derzeit auch am Grill- und Badeplatz an der Simmi bei Gams Entenflöhe für lästige und juckende Hautreaktionen sorgen. In den hiesigen Seen scheinen die Parasiten noch nicht angekommen zu sein: Weder im Schönenbodensee noch im Voralpsee ist ein Fall bekannt.