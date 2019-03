Silbermedaille für Gamser Jonas Lenherr An den Skicross-Schweizer-Meisterschaften in Hoch-Ybrig musste sich der Gamser Jonas Lenherr nur einem Fahrer geschlagen geben. Hinter dem Bündner Joos Berry fuhr Lehnherr auf Platz zwei und gewinnt erstmals an nationalen Titelkämpfen eine Medaille. Robert Kucera

Im einzigen Weltcup-Alpin-Snowboardrennen der Schweiz in Scuol gelingt Julie Zogg am Samstag kein Exploit. Zwar belegte die Wartauerin nach der Qualifikation den aussichtsreichen dritten Platz. Doch in den Finalläufen des Parallel-Riesenslaloms kam sie nicht weit, Zogg schied gegen Annamari Dancha aus der Ukraine im Achtelfinal aus und belegte am Ende Rang zehn.