Holzkonstruktion und Holzfassade: Siegerprojekt für Motel am Campus steht fest – Baubeginn im Jahr 2022 geplant

«Vitus» heisst das Siegerprojekt für das neue Motel am Campus in Buchs. Verfasst wurde es vom Team der Carlos Martinez Architekten AG in Berneck. Es handelt sich um einen ästhetischen Systemholzbau, welcher die verschiedenen Schulen sowie den Innen- und Aussenraum vereint.