Sieg für Oberriet-Grabs Auch die zweite Begegnung gegen die RS Sense wurde gewonnen. Nun kämpft der RCOG um den fünften Schlussrang.

Raphael Baumgartner (rechts) blieb gegen den mehrfachen Schweizer Meister Benno Jungo chancenlos. (Bild: PD)

Wie schon im Hinkampf standen sich bis 57 kg Janis Steiger und Kay Neyer gegenüber. In der ersten Hälfte konnte Steiger dank gut ausgekämpften Situationen in Führung gehen. Wenige Augenblicke nach Anpfiff zur zweiten Kampfperiode gelang Neyer nach einer Unaufmerksamkeit Steigers dann aber ein Armdrehschwung und bettete den RCOG-Ringer auf die Schultern. Bis 130 kg trat Andrii Vishar gegen den klar schwereren Steven Moser an. Die physische Überlegenheit des Schwingers sorgte dann auch dafür, dass Vishar gleich zu Beginn des Kampfes das erste Mal überhaupt in dieser Saison Punkte abgeben musste. Die Euphorie des Publikums über die zwischenzeitliche Führung des Heimringers wurde dann aber vom Routinier durch zwei spritzige Beinangriffe sofort wieder gebremst und der Kampf endete mit einem Punktesieg zu Gunsten Vishars.

Bis 61 kg trat Leihringer Pascal Mühlemann gegen Senses Jan Faller an. Trotz einer anfänglichen Führung musste sich der Willisauer in der zweiten Hälfte Schultern lassen. Christian Hutter zeigte gegen Manuel Bing eine starke Leistung. Vor Ablauf der ersten Hälfte gelang es ihm seinen Gegner nach 15:0-Führung auf die Schultern zu legen. Im letzten Kampf vor der Pause kämpfte Maurus Zogg gegen Arslan Fuat. Wie schon Vishar kam der Grabserberger zuerst in Rücklage. Mit zwei Viererwertungen kämpfte sich Zogg aber zurück und beim Stand von 16:1 Punkten konnte er den Westschweizer sogar noch schultern.

In den letzten drei Kämpfen den 25:17-Erfolg gesichert

Bis 86 kg stand Raphael Baumgartner Benno Jungo gegenüber. Gegen den mehrfachen Schweizer Meister lag für Baumgartner trotz einer guten Startphase kein Sieg drinnen und der Kampf ging durch technische Überlegenheit an das Heimteam. Auch Renato Peter hatte gegen Mohammadi Qais einen schweren Stand. Obwohl der Kampf ebenfalls mit technischer Überlegenheit an Sense ging, konnte der Maurerlehrling mit einer Zweierwertung einen Punkt für die Gastmannschaft sichern.

Nun lag es an den verbleibenden drei Ringern, den 13:17-Rückstand noch in einen Sieg zu verwandeln. Andreas Vetsch, der bis 80 kg Greco antrat, gelang es gegen den deutlich schweren Pascal Sperisen zwei Mal mit einer Viererwertung zu Punkten. Schliesslich legte er den Romand zur Freude der Mannschaftskollegen auf die Schultern. Nicolas Steiger, der in einer höheren Gewichtsklasse als gewohnt antrat, machte gleich da weiter, wo Vetsch aufgehört hatte und punktete Ismaili Isodor bis 74 kg Greco souverän aus. Im letzten Kampf bis 74 kg im freien Stil stand Dominik Steiger Thomas Jehle gegenüber. Wie schon im Hinkampf gewann Steiger seinen Kampf klar. Er legte seinen Gegner beim Stand von 14:0 auf die Schultern. Mit diesem 25:17-Sieg hat sich der RC Oberriet-Grabs für den Platzierungskampf um Rang fünf gegen den NRC Thalheim qualifiziert. (mz)