Sieben Schwanküken auf dem Werdenbergersee in den ersten Tagen gestorben Das Schwanenpaar des Werdenbergersees haben zehn Eier gelegt. Drei verfroren noch in ihren Eiern, sieben schlüpften. Von diesen sieben frass der Hecht vier. Alexandra Gächter

Während der Nachwuchs der Werdenbergersee-Schwäne bescheiden ausfällt, brüten derzeit zwei oder drei Schwanenpaare auf dem Golfplatz. Die Schwäne scheinen sich von den Golferinnen und Golfern nicht zu stören. Ungefähr 15 Stück haben auf dem Gamser Golfplatz ein Zuhause gefunden. Ob die Schwäne vom Werdenbergersee, dem Binnenkanal oder dem Bodensee stammen, weiss Wildhüter Silvan Eugster nicht. Er ist sich aber sicher, dass es den Schwänen rund um die verschiedenen Weiher des Golfplatzes gefällt.

«Es verwundert mich nicht, dass es auf dem Golfplatz viele Schwäne hat, denn er ist natürlicher als der nicht renaturierte Binnenkanal. Hier hat es Gewässer mit mehr Artenvielfalt. Mit den Golf spielenden Menschen haben sie keine Probleme.»

Gams ist mit seinen 15 Schwänen bereits jetzt ein Mekka für die weissen Wasservögel. Und es könnten noch mehr werden. Nachdem die Simmi renaturiert sein wird, rechnet Silvan Eugster mit einer zusätzlichen Besiedelung durch Schwäne. Möglicherweise finden die Jungen der Golfplatz-Schwäne dort ihr neues Zuhause. Das bedeutet aber nicht, dass es an der Simmi ebenfalls in naher Zukunft Jungtiere gibt. Bei der Paarsuche lassen sich manche Schwäne Zeit, wie die aktuelle Situation im Wartauer Tankgraben zeigt. «Seit das Weibchen gestorben ist, lebt das männliche Tier alleine im Tankgraben. Da die Harmonie bei den Vögeln stimmen muss, klappen Menschliche Kuppelversuche meistens nicht», so Eugster.

Schwanenfamilie auf der Hauptstrasse

Das Schwanenpaar auf dem Werdenbergersee ist bereits seit vielen Jahren zusammen und zieht Jahr für Jahr seine Jungen gross. In den vergangenen Jahren wurden die Elterntiere oft mit sieben bis zehn Küken beglückt. Dieses Jahr schwimmen wenige Tage nach dem Schlüpfen nur noch drei Küken auf dem See. Von den zehn gelegten Eiern sind drei Küken in ihren Eiern verfroren. Sieben Küken schlüpften am Wochenende. Davon wurden vier vom Hecht gefressen. Die verbleibende Kleinfamilie machte in den vergangenen Tagen bereits einen Ausflug auf die Hauptstrasse. Und wie immer lockten die Schwäne Schaulustige an, die Brotstücke – grösser als die Köpfe der Jungtiere – auf den See regnen liessen.