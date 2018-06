KV-Lehrabschlussfeier: «Sie dürfen stolz auf sich sein» 131 Kaufleute EFZ und 23 Berufsmaturanden strahlten am Freitag im BZB um die Wette. Ihre Anstrengung der vergangenen Wochen hat sich gelohnt: Sie haben ihre Diplome erhalten. Saskia Bühler

Die ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen der KV-Lehre und der Berufsmatura Richtung Wirtschaft und Dienstleistung, Typ Wirtschaft. (Bild: Bilder: Saskia Bühler) Es werden Rosen verteilt: Nur wer einen Notendurchschnitt über 5,3 erreicht hat, bekommt eine. 2 Bilder «Sie dürfen stolz auf sich sein»

Am Freitagabend wurden im BZB den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der kaufmännischen Berufslehre ihre Diplome in einer feierlichen Zeremonie überreicht. Die stolzen Freunde und Familien der frisch diplomierten Kaufleute EFZ fanden sich zur Feier in der Mehrzweckhalle ein. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Gruppe «Today For Future». Der Name passte perfekt zum Anlass, stehen die Diplomierten mit der Erreichung dieses Meilensteins doch mit einem Fuss schon in ihrer Zukunft.

Die Anwesenden wurden vom Prorektor des BZB, Peter Keller, begrüsst. Seine Frage an die Absolventen: «Wann haben Sie das letzte Mal ein Foto von sich von vor drei Jahren angeschaut?», löste ein Raunen in der Menge aus. Seine darauffolgende Frage, ob das Kind von damals stolz wäre auf die erwachsene Person, die sie jetzt sind, brachte zum Nachdenken. Er versicherte: «Das dürfen Sie sein.»

Bestnoten von Firmen ausgezeichnet

Die Liechtensteiner Regierungsrätin Dominique Gantenbein richtete als nächste das Wort ans Publikum. Auch sie gratulierte den Absolventen und hielt sie an, den Moment der Übergabe zu geniessen. «Er geht sehr schnell vorbei.»

Abteilungsleiter Renato Denoth überreichte anschliessend allen erfolgreichen Absolventen der kaufmännischen Berufsausbildung ihre Fähigkeitszeugnisse. Stolze 131 Kaufleute und 23 Berufsmaturanden wurden dieses Jahr in Buchs geprüft. René Canal ist der Leiter Berufsmaturitätsschule und verteilte im Anschluss die Berufsmaturitätsausweise. Er betont: «Dieser Erfolg ist Teil eines erfolgreichen Zusammenwirkens.»

Auch dieses Jahr wurden herausragende Leistungen von Sponsorenfirmen ausgezeichnet. Die beste interdisziplinäre Projektarbeit trug den Titel «Die Bank der Zukunft» und wurde von Kevin Scherrer aus Eschen, Maurice Suter aus Buchs und Julian Good aus Mels verfasst (Note 5,5). Die beste Berufsmaturität erreichte ebenfalls Maurice Suter (Note 5,6), die Auszeichnung für die beste Abschlussnote der Kaufleute im E-Profil erhielten Iva Gagulic aus Sevelen, Seda Magdalena Gstöhl aus Balzers und Bianca von Rotz aus Grabs (Note 5,5). Die beste Leistung im B-Profil legte Christoph Karg aus Bludenz ab (Note 5,5).

Absolventen und Lehrbetriebe aus der W&O-Region

B-Profil: Biondina Aziri, Sargans (Rhenus Logistics AG, Buchs); Celina Banzer, Schaan (Berufs- und Weiterbildungszentrum BZB, Buchs); Carmen Buchegger, Buchs (Freie Evangelische Gemeinde Buchs); Sandro Eggenberger, Grabs (Pago AG, Grabs); Vanessa Lalic, Mels (Lukashaus Stiftung, Grabs); Saskia Müller, Lüchingen (Delta Möbel AG, Haag); Diandra Pelinkovic, Buchs (Pelinkovic, Buchs); Erza Pozhari, Diepoldsau (Kolb Elektro Verwaltungs AG, Oberriet); Raffael Schlegel, Grabs (Lippuner EMT AG, Grabs); Patrick Seifert, Azmoos (Teknos Feyco AG, Gamprin-Bendern); Dielleza Thaqi, Diepoldsau (Vetsch AG, Buchs).

E-Profil: Mevlan Abdulahi, Sennwald (Gemeindeverwaltung Sennwald); Sinja Ackermann, Sevelen (Stadtverwaltung Buchs); Flamur Ademi, Buchs (Mineralöl Metzger AG, Buchs); Joanna Bachmann, Grabs (Gemeindeverwaltung Grabs); Lukas Bachmann, Sennwald (Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz); Sarah Benz, Buchs (Hilcona AG, Schaan); Sara Bontes, Haag (Brusa Elektronik AG, Sennwald); Lena Büchler, Stein (Toggenburg Tourismus, Wildhaus); Cristina Cavaliere, Sargans (DHL Logistics (Schweiz) AG, Buchs); Doruntina Cekaj, Werdenberg (Berufs- und Weiterbildungszentrum BZB, Buchs); Sara D’Agostino, Buchs (DHL Logistics (Schweiz) AG, Buchs); Oktay Dindari, Sevelen (DHL Logistics (Schweiz) AG, Buchs); Noah Drobik, Sevelen (DHL Logistics (Schweiz) AG, Buchs); Camille Dürr, Gams (Schoeller Textil AG, Sevelen); Nadia Eggenberger, Grabs (Früchtebox Express AG, Gamprin-Bendern); Sabrina Fernandez, Azmoos (Swarovski AG, Triesen); Luca Feurer, Grabs (Gemeindeverwaltung Grabs); Iva Gagulic, Sevelen (Gemeindeverwaltung Sevelen); Verona Gashi, Buchs (Stadtverwaltung Buchs); Nina Göldi, Buchs (VP Bank AG, Vaduz); Gian-Luca Heeb, Sax (Marty Bauleistungen AG, Azmoos); Tabita Inauen, Wildhaus (GemeindeverwaltungAlt St. Johann); Melanie Iseli, Werdenberg (Pago AG, Grabs); Zijavere Jusufi, Sevelen (St. Galler Kantonalbank AG, Sevelen); Jamie Koller, Sennwald (Raiffeisenbank, Sennwald); Sandra Krannich, Wildhaus (Swiss Quality Broker Partner AG, Sargans); Alija Kulici, Sennwald (Gemeindeverwaltung Sennwald); Chantal Lippuner, Gams (Gemeindeverwaltung Gams); Magdalena Andrea Lippuner, Grabs (Login Berufsbildung AG, St. Gallen); Fabienne Madlener, Gisingen (Reisebüro Buchs AG, Buchs); Laura Nikolic, Buchs (Eggenberger + Egli, Buchs); Arta Nuredini, Buchs (Sigma-Aldrich, Buchs); Robin Pick, Buchs (Walter Bösch, Buchs); Christian Portmann, Sevelen (Login Berufsbildung AG, St. Gallen); Piraveena Puwaneswaran, Trübbach (Gemeindeverwaltung Azmoos); Elida Qafleshi, Werdenberg (Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs); Flutra Ramadani, Buchs (Elpro-Buchs AG, Buchs); Leonita Ramadani, Buchs (Die Schweizerische Post, Vaduz); Romina Reith, Sevelen (Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz); Chiara Mae Rheiner, Sevelen (Ivoclar Vivadent AG, Schaan); Livia Rhyner, Grabs (Kibernetik AG, Buchs); Samara Riahi, Rüthi (Swarovski AG, Triesen); Christian Rohrer, Buchs (Elektrizitäts- und Wasserwerk, Buchs); Luca Rothenberger, Sevelen (UBS AG, St. Gallen); Nadja Ruddakies, Buchs (Liechtensteinische Post AG, Schaan); Eileen Rutz, Werdenberg (St. Galler Kantonalbank AG, Gams); Luka Sabljo, Buchs (St. Galler Kantonalbank AG, Buchs); Noah Salvetti, Azmoos (Login Berufsbildung AG, St. Gallen); Carina Siegenthaler, Unterwasser (Thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Salen Skenderi, Weite (Umicore Thin Film Products AG, Balzers); Sandra Sormaz, Gams (Sigma-Aldrich, Buchs); Daniela Stricker, Grabs (Stadtverwaltung Buchs); Lena Stricker, Grabs (DHL Logistics (Schweiz) AG, Buchs); Salome Stricker, Buchs (UBS AG, St. Gallen); Maurice Suter, Buchs (Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs); Joelle Vidotto, Mels (Die Mobiliar, Buchs); Bianca von Rotz, Grabs (UBS AG, St. Gallen); Ramon Zogg, Grabs (Pago AG, Grabs).

Kaufmännische Berufsmatura: Lukas Bachmann, Sennwald (Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz); Jamie Koller, Sennwald (Raiffeisenbank, Sennwald); Chantal Lippuner, Gams (Gemeindeverwaltung Gams); Livia Rhyner, Grabs (Kibernetik AG, Buchs); Eileen Rutz, Werdenberg (St. Galler Kantonalbank AG, Gams); Noah Salvetti, Azmoos (Login Berufsbildung AG, St. Gallen); Carina Siegenthaler, Unterwasser (Thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Sandra Sormaz, Gams (Sigma-Aldrich, Buchs); Maurice Suter, Buchs (Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs).