Corona Skifahren, Einkaufen, Restaurants: Was Sie zu den Coronaregeln in Vorarlberg und Baden-Württemberg wissen müssen

Lockdown in Österreich, ein verschärftes Grenzregime in Deutschland und sich ständig ändernde Regelungen beim Posten, in der Gastronomie oder für Freizeitaktivitäten: Wenn man hin und wieder ins Nachbarland fährt, ist es oft schwierig, den Überblick über die Massnahmen zu behalten. Was aktuell gilt – neun Fragen und Antworten.